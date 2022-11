Rebeca Andrade se declara ao celebrar aniversário do namorado: ''Obrigada por me fazer feliz!''

Ginasta artística Rebeca Andrade posta fotos em praia e presta homenagem no aniversário do namorado, o fisiculturista Luiz Cleiton

A ginasta artística Rebeca Andrade (23) usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 28, para parabenizar o namorado, que está completando mais um ano de vida!

Em seu perfil no Instagram, a atleta publicou cliques em que aparece ao lado do amado, o fisiculturista Luiz Cleiton, curtindo momentos em praia e mostrou seu amor ao amado, com quem assumiu o relacionamento em junho, no Dia dos Namorados.

"Como o amor não se mede pelo tempo, mas sim pela intensidade, posso dizer que amo você como nunca alguém foi amado, e que nosso namoro tem me proporcionado os dias mais felizes da minha vida (um pinguinho de estresse também hahah), mas os melhores dias", começou escrevendo.

"Hoje o dia é todo seu, meu amor… Que seja repleto de sorrisos porque você merece toda a alegria do mundo! De você eu quero apenas o que já tenho, o seu amor, sua companhia, seu cuidado, seu carinho, apoio e respeito. Que Deus cuide sempre de você, que seja muito feliz, hoje e sempre! Feliz aniversário, obrigada por ser o melhor namorado e por me fazer feliz! Eu te amo! @luizcleitonrf", disse ainda Rebeca ao legendar a postagem.

Confira a homenagem de Rebeca Andrade para o namorado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rebeca Andrade (@rebecarandrade)

Rebeca Andrade ostenta corpão em dia de praia com ginastas

Recentemente, Rebeca Andrade aproveitou o calor no Rio de Janeiro para renovar seu bronzeado na companhia de amigas! A atleta, que recentemente conquistou ouro no individual geral e bronze no solo no Mundial de Ginástica, aproveitou praia ao lado das também ginastas Jade Barbosa (31) e Lorrane Oliveira (24).

Em seu feed no Instagram, Rebeca publicou série de registros em que aparece usando um biquíni preto e ostentando o abdômen trincado e corpão musculoso. Sorridente, o trio posou juntinho à beira-mar. "Torrei no sol de hoje", escreveu Rebeca.

