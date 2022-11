Rebeca Andrade ostenta corpão em dia de praia com ginastas: ''Lindíssimas''

De biquíni, ginasta Rebeca Andrade chama atenção ao posar ao lado de Jade Barbosa e Lorrane Oliveira à beira-mar no Rio de Janeiro

A ginasta artística Rebeca Andrade (23) aproveitou o calor no Rio de Janeiro o sábado, 19, para renovar seu bronzeado na companhia de amigas!

A atleta, que recentemente conquistou ouro no individual geral e bronze no solo no Mundial de Ginástica, aproveitou praia ao lado das também ginastas Jade Barbosa (31) e Lorrane Oliveira (24).

Em seu feed no Instagram, Rebeca publicou série de registros em que aparece usando um biquíni preto e ostentando o abdômen trincado e corpão musculoso. Sorridente, o trio posou juntinho à beira-mar.

"Torrei no sol de hoje", escreveu Rebeca Andrade ao legendar a publicação, recebendo elogios dos seguidores.

"Brasil tá fraco de ginasta? Só campeãs", "Perfeitas", "Três lindíssimas mulheres, mas só uma brilha em dourado! A nossa ginasta de ouro, a melhor do mundo! O orgulho Nacional, Rebeca Andrade!! Brasileiríssima!!! Lindíssima!!! Brilhantíssima!!!", babaram os admiradores.

Rebeca Andrade celebra mais um mês com o namorado

Rebeca Andrade usou as redes sociais recentemente para se declarar para o namorado! A principal atleta da ginástica artística do Brasil fez história ao se tornar a primeira brasileira a vencer o mundial em Liverpool, na Inglaterra, com a última apresentação de "Baile de Favela".

No Instagram, ela compartilhou um clique em que aparece curtindo dia de praia ao lado do amado, o fisiculturista Luiz Cleiton. Comemorando mais um mês de namoro com o atleta, Rebeca fez uma declaração fofa para Luiz. "Mais um ao seu lado... Te amo meu lindo", escreveu Rebeca.

