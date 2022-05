Poliana Rocha comemora aniversário de 1 ano da neta, Maria Alice: "Presente belíssimo"

A filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe completou 1 ano e ganhou uma homenagem especial da avó

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 17h34

Maria Alice, filha de Virginia Fonseca (23) e Zé Felipe (24), completou seu primeiro ano de vida nesta segunda-feira, 30.

Para comemorar a data especial, Poliana Rocha(44) compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo com vários momentos da neta e prestou uma linda homenagem para a menina.

"Não há como não ter o coração cheio de alegria no dia de hoje, minha netinha linda, hoje comemora um aninho de vida! Você foi um presente belíssimo que Deus colocou no caminho da nossa família e, por esta dádiva, vou ser sempre muito grata", começou a esposa do cantor Leonardo (58).

Em seguida, Poliana se declarou para a neta. "Espero que você tenha um aniversário maravilhoso e que sinta todo o amor que eu tenho por você… Parabéns pelo seu dia, @mariaalice!!!!! Saúde, bençãos e muita proteção de DEUS!!!!! Te amamos muito!!!!", completou ela.

Homenagem dos pais

Mais cedo, Virginia e Zé Felipe homenagearam Maria Alice nas redes sociais. A influenciadora digital compartilhou fotos desde o nascimento até o ensaio de um ano da herdeira e declarou todo o seu amor.

"1 ano da Tutti. Passou tão rápido, 1 ano do melhor dia da minha vida, o dia que conheci o amor mais sincero do mundo!!! Eu não sei explicar o meu sentimento no dia de hoje, Maria você é tão especial pra mim e estar comemorando sua vida é minha maior felicidade! [...]", escreveu ela em um trecho da publicação.

Zé Felipe também se derreteu pela herdeira. "Hoje o amor da minha vida faz 1 ano, mas o presente é nosso em ter a lingue! Obrigado Meu Deus, obrigado mamãe @virginia pelo melhor presente da minha vida, eu nunca liguei muito para aniversário. Você fez essa mudança em mim @mariaalice hoje tá diferente, toda hora me pego com olho cheio d’água e com coração explodindo de felicidade. Muita saúde minha filha e muita vida! Seu Papai, sua Mamãe e sua Família, Te Amam Muito!!! [...]", disse o cantor.

Confira: