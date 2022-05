Virginia Fonseca e Zé Felipe comemoraram um ano da filha, Maria Alice

O casal Virginia Fonseca e Zé Felipe fizeram lindas homenagens para o aniversário de um ano da filha, Maria Alice

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 13h29

Nesta segunda-feira, 30, é dia de muita comemoração na casa de Virginia Fonseca (23) e Zé Felipe (24)!

Maria Alice, a primeira filha do casal, está completando o seu primeiro ano de vida, e claro que os papais corujas usaram as redes sociais para prestar lindas homenagens, além da preparação de uma festa incrível.

VIRGINIA FONSECA E ZÉ FELIPE CELEBRAM 1 ANO DE MARIA ALICE

A influenciadora digital compartilhou fotos desde o nascimento até o ensaio de um ano da herdeira e declarou todo o seu amor.

"1 ano da Tutti. Passou tão rápido, 1 ano do melhor dia da minha vida, o dia que conheci o amor mais sincero do mundo!!! Eu não sei explicar o meu sentimento no dia de hoje, Maria você é tão especial pra mim e estar comemorando sua vida é minha maior felicidade!!! Eu te desejo as melhores coisas do mundo, muita saúde, felicidade, que Deus te abençoe e ilumine seus caminhos SEMPRE!! Eu vou estar SEMPRE aqui ao seu lado, até quando Deus me permitir, te acompanhando em cada etapa, torcendo por você e aprendendo diariamente como ser minha melhor versão pra você, minha filha!! Saiba que você mudou minha vida completamente e eu sou MUITO grata a Deus por ter me dado você, sem dúvidas meu melhor presente. Seu primeiro 1 ano de vida e eu estou muito empolgada com isso, eu te amo MUITO, um amor que dói e saiba que a mamãe sempre fará o possível e impossível pra te ver bem e feliz, você é minha vida Maria!!! VIVA SEU DIA, VIVA 1 ANO!!!!! Que Deus esteja sempre conosco", escreveu a mamãe coruja.

O cantor também se derreteu ao celebrar o primeiro ano de vida da pequena. "Hoje o amor da minha vida faz 1 ano, mas o presente é nosso em ter a lingue! Obrigado Meu Deus, obrigado mamãe @virginia pelo melhor presente da minha vida, eu nunca liguei muito para aniversário. Você fez essa mudança em mim @mariaalice hoje tá diferente, toda hora me pego com olho cheio d’água e com coração explodindo de felicidade. Muita saúde minha filha e muita vida! Seu Papai, sua Mamãe e sua Família, Te Amam Muito!!! Parabéns, Parabéns, Parabéns. Obs: Esses dias tava tomando banho e me perguntando, qual tamanho do amor de Deus por nós? E só veio a Maria, na minha cabeça. Cheguei à conclusão, que Deus permite sermos Pai para entendermos o tanto que ele, Deus nos ama como filhos dele. Obrigado por tudo meu Deus! Obrigado", declarou ele.