Phelipe Siani presta linda homenagem no aniversário da ex-esposa, Mari Palma: "Segue sendo minha inspiração"

Phelipe Siani (38) usou as redes sociais para comemorar o aniversário de 34 anos da ex-esposa, a jornalista Mari Palma. Os dois oficializaram a união em agosto do ano passado, e anunciaram o término no relacionamento cinco meses depois.

Em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador publicou uma foto ao lado da aniversariante do dia e prestou uma linda homenagem para ela, ressaltando que mesmo que eles não sejam mais um casal, ainda ama a jornalista.

"Juntos ou separados, você segue sendo minha inspiração de ser humano. Eu te amo. Parabéns, @maripalma, que seus 34 anos te tragam só amor!", escreveu Siani na legenda da publicação. Mari respondeu à mensagem do jornalista. "Que parceria a nossa! Te amo", escreveu ela nos comentários.

Mari e Phelipe, vale dizer, voltaram a trabalhar juntos. Nesta última quarta-feira, 29, a CNN Brasil informou que a partir do dia 15 de abril os dois vão comandar juntos o Popverso, novo programa da emissora, que deve ir ao ar às 23h. Ao lado deles, estarão Jairo Nascimento, Letícia Vidica, Lia Bock e Rita Wu como parte do elenco.

