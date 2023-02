Phelipe Siani se pronuncia após Mari Palma receber mensagens de ódio pela separação: "Aceitem"

Mari Palma e Phelipe Siani se separaram após seis anos de relação e cinco meses de casamento

Phelipe Siani se pronunciou após Mari Palma receber mensagens de ódio pela separação, anunciada pelo casal na última sexta-feira, 03.

Em uma série de postagens, ele agradeceu todo o carinho e pediu que os fãs ficassem atentos com a cobrança que a jornalista estaria recebendo em um momento tão delicado.

Leia na íntegra abaixo

"Deixa eu desenrolar um fio importante aqui com vocês. Eu sou muito, muito grato mesmo por todo mundo que gosta do meu trabalho e me segue aqui, nas outras redes e na TV. Vocês são responsáveis por tudo que eu sou profissionalmente, sempre foram e SEMPRE vão ser. Por isso eu peço que não deixem ninguém ser cruel com a Mari nesse nosso processo de separação. Por favor, não aceitem um levante machista contra uma pessoa tão maravilhosa quanto ela. Nesses casos, o mundo é sempre mais cruel com as mulheres, infelizmente.

A Mari é das pessoas mais incríveis que apareceram na minha vida e merece todo o amor do mundo, principalmente nesse momento. Entre nós, nosso término está sendo cheio de amor, carinho e respeito dos dois lados pq a gente é assim… a gente!

Foi uma decisão conversada com calma, sem nenhum vilão ou vítima na história, a gente segue tendo muito amor um pelo outro. A Mari foi e está sendo respeitosa, carinhosa e merece só carinho e cuidado de todo mundo, de todos os lados. Por favor, repreendam quem não agir assim. Mas sejam respeitados até com os ignorantes. Eduquem. Como casal, a gente sempre lutou contra o ódio… não é agora que ele vai vencer!"

Término

Os jornalistas anunciaram o fim da relação após seis anos juntos. Eles haviam se casado há cinco meses. Por meio das redes sociais, ambos compartilharam uma publicação dizendo que continuam sendo "grandes amigos e parceiros profissionais".