Phelipe Siani se declara para Mari Palma ao mostrar novo foto do casamento: "A mulher mais linda"

O jornalista Phelipe Siani postou um novo clique se deu casamento com Mari Palma e se declarou para a esposa na web

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 20h40

Phelipe Siani(37) usou as redes sociais para fazer uma nova declaração para a esposa, Mari Palma (33). Os jornalistas da CNN Brasil oficializaram a união no último fim de semana, e ele dividiu um novo clique da cerimônia.

No clique publicado por Siani na noite desta quarta-feira, 31, os dois aparecem trocando um beijo apaixonado, e na legenda, ele rasgou elogios para Mari. "Eu digo sim todo dia! Eu me casei com a mulher mais linda de toda via láctea e adjacências", escreveu o apresentador, acrescentando um emoji de coração.

Os seguidores ficaram encantados com o registro de amor. "Que foto linda e cheia de amor!", disse uma internauta. "É lindo ver seu amor pela @maripalma", escreveu outra. "Todo o amor do mundo pra vocês", desejou uma seguidora. "Vida longa ao casal", falou uma fã.

Confira a foto inédita do casamento de Phelipe Siani e Mari Palma:

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Phelipe Siani (@phelipe.siani)

Look de Mari para o casamento

A jornalista Mari Palma revelou uma curiosidade sobre seu look de noiva. Ela decidiu dispensar o tradicional vestido de noiva e optou por se casar de cropped, saia e tênis, explicando que não planejava usar salto alto.

"Eu não queria vestido. eu não queria salto. eu queria me vestir de Mari. uma saia com bolso (sim, tinha bolso!), um cropped e meu bom e velho tênis no pé... Me senti segura e confortável pra viver esse dia tão especial", disse ela.

