Phelipe Siani exibe vídeo do casamento com Mari Palma

O jornalista Phelipe Siani (37) revelou detalhes de como foi a sua cerimônia de casamento com a jornalista Mari Palma (33). Os dois oficializaram a união no último final de semana e ele exibiu um vídeo sobre a cerimônia de casamento.

Eles se casaram em uma chácara no interior de São Paulo e ao lado de uma lagoa durante o entardecer. No vídeo, o público pode ver o local do casamento, a entrada da noiva e a emoção dos noivos durante a celebração.

“Eu ainda estou lá. E é para lá que eu vou voltar sempre. Pra esse dia todo. Todo dia. Eu estou muito feliz”, disse ele na legenda do vídeo.

Antes disso, Phelipe Siani também mostrou um vídeo de quando se emocionou antes do casamento. Ele apareceu rodeado pelos convidados enquanto refletiu sobre este momento especial de sua vida. “Pessoas que vieram ver a gente dar o passo mais importante das nossas vidas. Quero dizer que nós estamos muito felizes”, disse ele.

Assista aos vídeos sobre o casamento de Phelipe Siani e Mari Palma:

