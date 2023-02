Após separação, Mari Palma sofre ataques na rede social: ''Estoura pro lado da mulher''

Jornalista Mari Palma mostrou ataques que anda recebendo após ter anunciando fim de seu casamento com Phelipe Siani

Nos últimos dias, os jornalistas Mari Palma e Phelipe Siani anunciaram o fim de seu casamento após alguns meses de união. Após a revelação sobre estar solteira, a comunicadora vem sofrendo alguns ataques na rede social, como mostrou nesta terça-feira, 07.

Sendo xingada de "nojenta" e ser acusada "de ser uma tortura" conviver com ela, a ex-global, que ficou conhecido pelo G1 em um minuto, resolveu se pronunciar e expor a conversa ao ter seu pai falecido envolvido na história.

"Eu realmente não queria ter que fazer nenhum post sobre isso, mas chegou num nível que eu preciso me posicionar porque agora tão usando meu pai. que a corda sempre estoura pro lado da mulher, não é novidade. vocês não têm ideia de quantas mensagens eu recebi me atacando, inventando coisas sobre mim, questionando questões tão íntimas como a minha sexualidade… mas tudo bem, infelizmente tô acostumada, sou forte e aguento. mas usar o nome do meu pai pra me atingir não. isso eu não vou aceitar", declarou.

E falou sobre seu pai, figura que sempre está presente em sua rede social, mesmo após a morte. "Não, meu pai não tem vergonha de mim. pelo contrário: ele passou todos os anos da vida dele aqui nesse mundo dizendo o quanto ele sentia orgulho da mulher que eu tava me tornando. e não vai ser nenhuma mensagem anônima que vai me fazer esquecer disso. então é aqui que eu coloco meu limite, galera: eu amo a conexão que eu tenho com cada um de vocês e agradeço todas as mensagens de carinho que felizmente também tenho recebido, mas existe uma parte da minha vida que é minha. só minha. e eu realmente espero que vocês respeitem isso. obrigada", escreveu.

Veja o pronunciamento de Mari Palma após ataques:

Mari Palma e Phelipe Siani anunciam separação após 5 meses casados

Na noite de sexta-feira, 3, a jornalista da CNN Mari Palma (33) anunciou através de suas redes sociais sua separação do também jornalista Phelipe Siani (38), apenas cinco meses após casamento que contou com grande cerimônia.

“Foram 6 anos juntos como um casal. Nesse tempo, a gente cresceu muito e viveu o dia mais feliz das nossas vidas: o nosso casamento”, começaram os dois jornalistas, na legenda da publicação que fizeram em conjunto em suas respectivas contas no Instagram, com a foto do cachorro do casal ilustrando o texto.