Mari Palma emociona ao prestar homenagem ao pai falecido: "Muita saudade"

A jornalista Mari Palma prestou uma bela homenagem ao pai, seu Luiz Palma, que faria 72 anos nesta terça-feira, 9

Mari Palma(33) usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem ao seu pai. Nesta terça-feira, 9, seu Luiz Palma (1951-2021) faria 72 anos se estivesse vivo, e a jornalista fez questão de comemorar a data.

Em seu perfil no Instagram, Mari relembrou uma foto em que aparece abraçada com o pai e dando um beijo em seu rosto, e agradeceu por ter sido escolhida para ser a filha dele. Além disso, ela também se declarou.

"Hoje eu só queria te dar um abraço e um beijo assim. Te dizer mais uma vez que você é o meu melhor amigo e que eu tive muita sorte de ser escolhida pra ser sua filha e aprender com você. E te agradecer por ser o melhor pai que eu poderia ter", começou ela.

Em seguida, Mari falou da saudade que sente de seu Luiz, e se declarou. "A gente tá longe um do outro, mas eu nunca vou parar de celebrar a sua existência. O céu tá lindo hoje e eu sei o motivo. Feliz 72 anos, paizinho. Te amo com cada pedacinho de mim, sempre com muita saudade", finalizou.

Os fãs ficaram emocionados com a homenagem da jornalista. "Que amor bonito", disse uma seguidora. "Com toda certeza ele está recebendo todo esse amor", escreveu outra. "Parabéns pra ele, com certeza continua tendo muito orgulho de você", afirmou uma terceira.

