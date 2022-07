Mari Palma recorda foto com o pai e se declara: "Nossa cumplicidade é eterna"

No dia em que provou pela primeira vez seu vestido de noiva, Mari Palma reencontrou uma foto antiga com o pai

Mari Palma (33) compartilhou em suas redes sociais um clique em que aparece ao lado do pai, Luiz Palma (1951-2021).

A foto, enviada por seu irmão, Luiz Palma Junior, deixou a jornalista bastante emocionada, já que ela provou pela primeira vez seu vestido de noiva neste sábado, 2, e confessou que a lembrança era um recado do pai.

"O @luizpalmajunior achou essa foto e me mandou hoje, bem no dia que eu fiz a primeira prova do meu vestido de noiva. Gosto de pensar que essas coincidências significam algum recado dele pra mim, algum sinal de que ele tá aqui e que essa nossa cumplicidade é eterna. Como eu te amo, meu paizinho. Como eu te amo", disse a apresentadora, se declarando para o pai na legenda.

Mari, vale lembrar, está noiva de Phelipe Siani (37). Recentemente, o jornalista decidiu mostrar de novo o quanto é apaixonado pela amada e relembrou diversos momentos vividos ao lado da noiva nas redes sociais, citando o motivo de a amar.

"Muita gente já me perguntou porque eu me apaixonei pela Mari Palma. Esse carrossel de fotos explica muito esse porquê. Com ela, eu tenho uma parceira de praia, de camarote de carnaval, de jogar bola, de criar a nossa filha peluda, ir em exposições, no cinema e que nem reclama (muito) quando eu quero ficar parando de 5 em 5 minutos na viagem de férias pra fazer imagem com as câmeras que eu sempre levo", disse ele em um trecho da publicação.

