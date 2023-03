Mari Palma e Phelipe Siani voltaram? Jornalistas surgem juntos e surpreendem fãs

Após o término do relacionamento, Mari Palma e Phelipe Siani vão trabalhar juntos em novo programa

Pouco mais de um mês após o anúncio da separação, os jornalistas Mari Palma e Phelipe Siani apareceram juntos novamente e surpreenderam os fãs. Os dois viviam uma relação de seis anos e haviam se casado há cerca de um ano, e, ao tornar o término público, deixaram claro que continuariam sendo parceiros na profissão.

Nesta quarta-feira, 29, a CNN Brasil informou que a partir do dia 15 de abril Mari Palma e Phelipe Siani vão comandar juntos o Popverso , novo programa da emissora, que deve ir ao ar às 23h. Ao lado deles, estarão Jairo Nascimento, Letícia Vidica, Lia Bock e Rita Wu como parte do elenco.

O programa vai apresentar sete quadros que irão abordar os mais diversos assuntos, dentre eles diversidade, inclusão, tecnologia, negócios, esportes, cultura e comportamento. Em seu perfil oficial do Instagram, Siani celebrou o novo projeto.

"Feliz demais em poder contar para vocês sobre o meu novo desafio na CNN. Mais uma vez do lado de uma das profissionais mais incríveis que eu já conheci na vida, e agora com um time de analistas. Peço licença para entrar no PopVerso e seguir levantando a bandeira do infotenimento. Vai ser lindo", escreveu na legenda da publicação.

MARI PALMA E PHELIPE SIANI JÁ APARECERAM JUNTOS EM OUTRA OCASIÃO

Apesar de estarem separados, os dois já apareceram juntos em outro momento, sem ter ligação com o novo projeto da emissora em que trabalham. Os dois surgiram nos Stories do Instagram da jornalista. "Só um 'oi' para dizer que a gente está bem e agradecer as mensagens de carinho, tudo continua com muito amor por aqui", escreveu Mari.

Os jornalistas anunciaram o fim da relação após cinco meses casados. Por meio das redes sociais, ela oficializou a separação e disse que os dois continuam sendo "grandes amigos e parceiros profissionais". Mari Palma afirmou que eles terminaram o relacionamento há algum tempo, mas decidiram fazer o anúncio apenas agora.