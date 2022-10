Patrícia Poeta agradece mensagens de carinho ao completar 46 anos: "Gratidão"

A apresentadora Patrícia Poeta agradeceu as surpresas e mensagens de carinho que recebeu ao longo do dia

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 20h48

Patrícia Poeta completou 46 anos de vida nesta quarta-feira, 19, e recebeu muitas mensagens de carinho durante o programa Encontro e também pelas redes sociais.

Após ganhar um bolo e uma linda homenagem dos pais durante o programa matinal da Globo, a apresentadora compartilhou algumas fotos dos bastidores da atração e aproveitou para agradecer a cada pessoa que estava mandando mensagens de felicitações.

"Passando pra agradecer pelo dia de hoje! Obrigada pelas surpresas, pelos presentes, pelos doces todos, pela música e, principalmente, pela companhia de cada um de vocês! Obrigada por fazerem parte da minha vida! Gratidão", escreveu ela na legenda da publicação.

Mais cedo, Patrícia recebeu uma homenagem especial de Manoel Soares (43), seu parceiro no Encontro. O apresentador compartilhou algumas fotos ao lado da aniversariante e deixou uma mensagem de felicitação. "Hoje é o aniversário dessa minha amiga e parceira querida, a quem eu desejo toda a felicidade do mundo! E claro que ela merecia um Encontro mais do que especial né, minha gente?! @patriciapoeta, espero que você tenha sentido todo nosso carinho!", escreveu o jornalista.

Confira a publicação de Patrícia Poeta:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Poeta (@patriciapoeta)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!