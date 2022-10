Pais de Patricia Poeta fazem rara aparição na TV

Os pais da apresentadora Patrícia Poeta apareceram no programa 'Encontro' com linda mensagem de aniversário para a filha

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 14h04

Patrícia Poeta (45) comemorou seu aniversário de 46 anos na última quarta-feira, 19, em seu programa: 'Encontro com Patrícia Poeta', o que ela não esperava era uma aparição inédita e surpreendente!

A apresentadora se emocionou quando um vídeo de seus pais, Ivo e Fátima, surgiu na tela com uma linda declaração junto a uma apresentação da mãe cantando parabéns e tocando ukulele. Patrícia ficou radiante e comentou que achou que a mãe tinha esquecido de seu aniversário:

"Família é tudo! Devo tudo a eles, a família é a base da nossa educação e o que a gente leva para o resto da vida. Minha mãe me liga todos os dias às 4 da manhã e depois volta a dormir. Hoje ela me deu 'bom dia', mas não desejou feliz aniversário, esqueceu. Mas não, ela me pegou!"

Patrícia Poeta surge com look rosa para programa especial do 'Encontro'

Na última terça-feira, 18, a apresentadora apresentou o Encontro com um look pink em homenagem à capanha Outubro Rosa. Ela comandou o programa especial e enfatizou a importância da conscientização e prevenção do câncer de mama!

Ela divulgou um post com imagens do visual escolhido e uma legenda falando sobre a campanha de prevenção e combate ao câncer que mais afeta as mulheres:

"Todas nós, unidas, na luta contra o câncer de mama.

Um Outubro Rosa com a conscientização, cada vez maior, do quanto precisamos nos cuidar. Prevenção é tudo."