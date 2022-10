Patrícia Poeta surge com look rosa para programa especial do 'Encontro'

Apresentadora Patrícia Poeta seguiu a campanha do 'Outubro Rosa', para apresentar o Encontro

Redação Publicado em 18/10/2022, às 13h32

Nesta terça-feira, 18, a apresentadora Patrícia Poeta (45) seguiu a campanha do Outubro Rosa para apresentar o Encontro! Com um look rosa, Patrícia comandou o programa especial para conscientização e prevenção do Câncer de Mama.

Em seu perfil no Instagram, Patrícia Poeta compartilhou uma sequência de fotos mostrando como foi o programa desta terça, 18.

Nas fotos publicadas pela apresentadora, ela posou ao lado dos convidados do programa e exibiu o look do dia, que foi um macacão rosa.

"Programa especial, hoje: todas nós, unidas, na luta contra o câncer de mama. Um Outubro Rosa com a conscientização, cada vez maior, do quanto precisamos nos cuidar. Prevenção é tudo. E receber essas guerreiras no Encontro desta terça foi muito significativo pra mim.Dedico esse programa à minha tia Jane e a todas as brasileiras que seguem lutando ou que já enfrentaram bravamente a doença. Beijo e até amanhã, pessoal!", escreveu na legenda da publicação.

Veja o post de Patrícia Poeta:

