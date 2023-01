Noivos, Larissa Manoela e André Luiz Frambach celebram 6 meses juntos: ''Pra vida toda''

Atores Larissa Manoela e André Luiz Frambach trocam declarações apaixonadas ao completarem seis meses de relacionamento

Os pombinhos Larissa Manoela (22) e André Luiz Frambach (25) completaram mais um mês juntos e trocaram declarações nas redes sociais!

Na terça-feira, 17, os dois, que ficaram noivos em dezembro durante viagem romântica para Fernando de Noronha, comemoraram seis meses de relacionamento e fizeram textos apaixonados em seus perfis no Instagram na data especial.

Ao publicar uma sequência de registros de diferentes momentos com o amado, Larissa se derreteu: "Já são 6 meses dividindo a vida com você! Ela se tornou bem mais incrível quando você chegou nela. Eu finalmente encontrei o que tava me faltando. Quero continuar sendo sua melhor parceira, maior confidente, a mais divertida, a melhor amiga, sua namorada, noiva e futura esposa, mãe dos filhos que imaginamos ter. Brigada por partilhar o melhor da vida comigo, dar sentindo pra ela. Que seja sempre nós! Pra vida toda. TE AMO @andreluizframbach", escreveu ela na legenda do post.

Nos comentários, Frambach agradeceu. "Como sempre digo! Aprendi a amar mais do que sempre amei!! Amor puro, com companheirismos, força, leveza e muita felicidade sempre… obrigado por ser tudo e mais muito pra mim. Nossa família só começou e vai ter muito pela frente. Te amoooo", disse.

O ator também fez questão de prestar uma homenagem especial para a noiva. "Mais um dia 17!!! Cada vez mais unidos, com mais amor, mais união, mais conexão e mais vontade de estarmos juntos pra vida toda. Nem tudo nessa vida são flores, é fácil e tranquilo. Os seres humanos tendem a complicar as coisas quando tudo poderia ser muito mais fácil, se a gente começasse apenas a amar e querer a felicidade do próximo", iniciou o intérprete de Rico na novela Cara e Coragem.

Em seguida, André Luiz destacou que quando a gente escolhe ser feliz, automaticamente escolhe amar incondicionalmente e querer ver a felicidade do outro. "Eu escolhi e escolho todos os dias ser feliz ao seu lado, te ver feliz, conquistar as coisas com você, te dar força pra conquistar, receber força pra conquistar…. E juntos conseguir coisas quem nem mesmo a gente pode imaginar. Obrigado por ser tão forte, tão incrível. Tão MULHER, tão ILUMINADA, e tão DEDICADA com tudo que faz! Você me ensina muito, e eu tenho o maior prazer de aprender com você! Eu te amo, meu amor. Obs: não poderia ser outra foto pra comemorar mais um mês juntos que não fosse com o Mickey e comigo vendo a sua felicidade e êxtase de estar vivendo tudo isso!! Meu sorvetinho pra vida toda", declarou ainda ao publicar fotos de viagem recente do casal para os Estados Unidos.

Larissa Manoela e André Luiz Frambach trocam declarações nos 6 meses de namoro:

André Luiz Frambach se despede de 'Cara e Coragem'

O ator André Luiz Frambach escreveu um texto comovente sobre o fim da novela Cara e Coragem e de seu personagem, o Rico. Na trama, ele interpretava um campeão de surf mundial que se tornou dublê.

Com fotos ao lado do elenco, o noivo de Larissa Manoela afirmou que despedidas são difíceis para ele. "Mais um fim de ciclo, mais uma despedida, mais um sofrimento ahahhahaha. Ainda não me acostumo a dizer tchau para um projeto, me apego, mergulho, me entrego e quando a gente vê acabou", começou. "Se eu falar aqui nesse texto que foi tudo mil maravilhas e fácil, eu estarei mentindo, foi um trabalho árduo, com muitos desafios, muito complexo, mas, muito prazeroso de superar tudo isso, aliás, é prazeroso fazer o que ama, fazer o que escolheu fazer pra vida", continuou.

