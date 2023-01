André Luiz Frambach se despede com texto emocionante de seu papel em 'Cara e Coragem'

Noivo de Larissa Manoela, André Luiz Frambach, deu adeus ao personagem Rico da novela das 19h

O ator André Luiz Frambach escreveu um texto comovente sobre o fim da novela 'Cara e Coragem' e de seu personagem, o Rico. Na trama, ele interpretava um campeão de surf mundial que se tornou dublê.

Com fotos ao lado do elenco, o noivo de Larissa Manoela afirmou que despedidas são difíceis para ele. "Mais um fim de ciclo, mais uma despedida, mais um sofrimento ahahhahaha. Ainda não me acostumo a dizer tchau para um projeto, me apego, mergulho, me entrego e quando a gente vê acabou", começou", começou.

"Se eu falar aqui nesse texto que foi tudo mil maravilhas e fácil, eu estarei mentindo, foi um trabalho árduo, com muitos desafios, muito complexo, mas, muito prazeroso de superar tudo isso, aliás, é prazeroso fazer o que ama, fazer o que escolheu fazer pra vida", continuou.

O galã aproveitou para elogiar o folhetim e seu elenco. "Uma novela linda, pessoas lindas que tive o prazer de reencontrar, outras de conhecer e com toda certeza estarão na minha vida. Eu não vou nem começar a agradecer pessoa por pessoa aqui, porque se não nem vai caber na legenda. Então meu agradecimento vai pra TODOS que estiverem nesse projeto, que fizeram esse projeto ser realizado LINDAMENTE E COM MUITO SUCESSO", declarou.

"Um trabalho não é feito só de partes “burocráticas e práticas” ele tbm precisa ter a parte de sentimento e emoção, ainda mais quando se envolve arte, e eu estive cercado de pessoas incríveis! Obrigado Cara e Coragem, obrigado Rico. Vocês me ajudaram a crescer muito como ator e como ser humano. Até jaja Globo", concluiu.

Leia texto de André Luiz Frambach na íntegra: