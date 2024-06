Nicole Bahls fala sobre seu relacionamento após reatar: 'Marido'

No Dia dos Namorados, Nicole Bahls fala sobre sua relação com Marcelo Viana, com quem reatou recentemente após segundo término; veja

A modelo Nicole Bahls se declarou para seu amado, o empresário Marcelo Viana, com quem reatou o relacionamento nas últimas semanas após ter terminado pela segunda vez. Nesta quarta-feira, 12, ela aproveitou o Dia dos Namorados e falou sobre a relação deles.

Com cliques deslumbrantes ao lado de seu eleito, a ex-panicat se declarou comentando qual é o sentimento que tem por ele e que o considera seu esposo. Nicole Bahls ainda contou sobre o amor deles terem durado após se envolverem em um Carnaval.

"Dizem que amor de Carnaval não sobe montanhas, o nosso subiu ao céu e nele eu falo que é amor além da vida, meu grudinho, marido e eterno namorado. Obrigada por todos os momentos juntos, viajar com você é incrível, brincar com os cachorros, aprender a tirar muda de bromélia , fazer muda enxertada, cozinhar, fazer churrasco, assistir ao Fantástico todos os domingos juntos, tudo ao seu lado é sempre especial. Amo você, feliz Dia dos Namorados, que seja o terceiro de uma vida toda. Te amo", contou um pouco do que gostam de fazer juntinhos.

No início do mês, Nicole Bahls revelou que reatou com Marcelo Viana após três meses de terem anunciado o segundo término, que aconteceu após completarem mais de dois anos juntos. Na ocasião, ela não revelou o motivo da decisão de não ficarem juntos.

Nicole Bahls já havia reatado após traição

Nicole Bahls havia voltado com o namorado no ano passado. A influenciadora havia descoberto que ele trocava mensagens picantes com outras mulheres nas redes sociais e anunciara o fim do relacionamento na época. Entretanto, os dois foram vistos juntos depois do ocorrido durante o Desfile das Campeãs, que acontecera na Sapucaí. "Desentendimento", explicou ela em conversa com a CARAS Brasil no camarote Mar.

Os dois assumiram o relacionamento em abril de 2022 e começaram a morar juntos em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Em entrevista ao jornal Extra após o término, Nicole Bahls contou que não foi a primeira vez que flagrou Marcelo em conversas com outras mulheres e que ficou desconfortável.

"Estou muito triste. Sou muito fiel aos meus relacionamentos. Acho inaceitável mensagens de uma pessoa que dorme todos os dias comigo, convidando pessoas para jantar e outros convites pela internet, me expondo a motivos de chacota", afirmou a modelo. "Acho inaceitável a falta de cuidado com a exposição desnecessária. A única coisa que preciso é respeito", completou ela.