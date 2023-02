Chega ao fim o namoro de Nicole Bahls e Marcelo Viana

Influenciadora e apresentadora Nicole Bahls termina namoro de um ano e meio com empresário Marcelo Viana após suposta traição

O relacionamento de Nicole Bahls (37) e Marcelo Viana chegou ao fim.

Segundo informações da colunista Fabíola Reipert, do portal R7, a apresentadora teria colocado o empresário para fora de casa. Os dois moravam juntos no sítio dela em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a jornalista, Nicole hospedou várias pessoas durante o Carnaval em sua casa e uma delas contou que a briga entre eles foi feia. A famosa decidiu colocar um ponto final na relação, que durou um ano e meio, após ter visto mensagens picantes de Marcelo com outras mulheres pelo Instagram. Ainda conforme Fabíola, isso j[á teria acontecido outras duas vezes.

"Infelizmente, não deu certo. Desejo que ele seja muito feliz", disse a influenciadora para a revista Quem. Porém, parece que o término foi amigável, já que Nicole curtiu e até comentou em publicação dele na última quinta-feira, 23.

Vale lembrar que antes do namoro com Marcelo Viana, Nicole era casada com Marcelo Bimbi. O relacionamento dos dois também acabou com traição.

Confira fotos de Nicole Bahls com Marcelo Viana:

Nicole Bahls relembra briga com Viviane Araujo e fala da atual relação com a atriz

A influenciadora Nicole Bahls participou do podcast Vaca Cast, comandado por Evelyn Regly recentemente e recordou sua participação no reality show A Fazenda, da Record TV. Em 2012, a modelo integrou o elenco do programa e protagonizou discussões com a atriz Viviane Araujo (47), que foi a vencedora da temporada.

No bate-papo, a famosa contou como está a relação com a Rainha das Rainhas do Carnaval atualmente. "Encontro ela sempre no Carnaval, fiquei superfeliz porque ela tinha o sonho de ter um bebê, está num momento bom da vida dela, com uma pessoa bacana, era só coisa de reality mesmo, eu gosto dela, eu acho ela uma guerreira", elogiou a influencer.

Vale lembrar que um dos motivos dos desentendimentos que as duas tiveram em A Fazenda foi por conta do ex-noivo de Viviane, o jogador de futebol Radamés. Na época, Vivi chegou a dizer que Nicole havia dado em cima do atleta. Nicole, no entanto, afirmou que foi Radamés quem deu em cima dela quando ainda estava com Viviane.

