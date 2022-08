Marcelo Bimbi fala sobre término com Nicole Bahls: “Fui muito covarde”

O ex-marido de Nicole Bahls, Marcelo Bimbi, abriu o jogo sobre o término com a apresentadora que aconteceu ano passado

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 18h53

O ex-A Fazenda Marcelo Bimbi (37) participou do “Famacast”, podcast do programa TV Fama da emissora RedeTV!, e comentou sobre seu relacionamento com a ex-esposa Nicole Bahls (36).

Após um relacionamento de 7 anos, Marcelo e Nicole se separaram em 2021. O modelo contou que fez uma viagem a trabalho e ficou 20 dias sem falar com a então esposa.

“Fui muito covarde de não conversar com ela, de não falar: ‘Eu não aguento mais, não estou bem’, porque na relação você só pode fazer alguém feliz, se você estiver bem. Já tinham acontecido alguns problemas comigo e fui imaturo”, comentou Marcelo.

O vencedor programa Power Couple em 2019 ainda contou que a falta de diálogo desgastou o casamento. “Não cheguei para conversar: ‘Olha, estou indo trabalhar, mas acho que não volto para casa’. Nisso fui covarde, a magoei muito, machuquei ela, porque eu devia uma satisfação”, disse.

Marcelo ainda ressaltou sobre o fim do casamento: “Não houve traição. Eu fiquei com alguém depois que a gente tinha se afastado, terminado”.

O empresário ainda falou sobre a atual relação com Nicole e que tentou uma aproximação por conta de seus pets. “Falei: ‘Não aguento, estou com saudade, quero ver meus cachorros também’, porque eles dormiam com a gente. E aí a gente voltou a ter essa relação de conversa, não de amizade”, contou.

O campeão do Power Couple 2019 e ex participante de A Fazenda 8, confessou que não entraria novamente em um reality show. “Nunca mais na vida, já estou velho pra isso, não é o que eu quero mais. O dinheiro, eu vejo hoje que não compensa, só se você ganhar”.

Momento difícil!

Em outra entrevista na semana passada, Marcelo Bimbi revelou que passou por um momento conturbado após a separação com Nicole.

“Eu conto aqui na minha mão se tenho dois ou três que me ajudaram. Inclusive agora, cheguei a passar fome, né? Porque perdi todos os contratos. Um ou dois amigos que me ajudaram. E eram esses os que eu menos dava valor”, disse ele a um podcast.