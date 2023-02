Nicole Bahls relembra briga com Viviane Araujo e fala da atual relação com a atriz

Nicole Bahls relembra participação no reality 'A Fazenda' e garante que desentendimentos com Viviane Araujo ficaram no passado

A influenciadora digital Nicole Bahls (37) participou do podcast Vaca Cast, comandado por Evelyn Regly (39), na terça-feira, 07.

Ela recordou sua participação no reality show A Fazenda, da Record TV. Em 2012, a modelo integrou o elenco do programa e protagonizou discussões com a atriz Viviane Araujo (47), que foi a vencedora da temporada. No bate-papo, a famosa contou como está a relação com a Rainha das Rainhas do Carnaval atualmente.

"Encontro ela sempre no Carnaval, fiquei superfeliz porque ela tinha o sonho de ter um bebê, está num momento bom da vida dela, com uma pessoa bacana, era só coisa de reality mesmo, eu gosto dela, eu acho ela uma guerreira", elogiou a influencer.

Vale lembrar que um dos motivos dos desentendimentos que as duas tiveram em A Fazenda foi por conta do ex-noivo de Viviane, o jogador de futebol Radamés. Na época, Vivi chegou a dizer que Nicole havia dado em cima do atleta. Nicole, no entanto, afirmou em entrevistas que foi Radamés quem deu em cima dela quando ainda estava com Viviane.

Durante a conversa, Nicole ainda comentou sobre o Carnaval. Ela não vai desfilar em 2023, mas falou sobre a preparação física antes dos dias de folia e samba. "Corto principalmente carboidrato, mas não tenho dificuldade de fechar a boca nem de abrir… Cortei carboidrato e agora entro na proteína até o Carnaval. Às vezes chego [no Carnaval] precisando emagrecer 5kg, 10kg. Nesse eu cheguei em cima, precisando perder 2kg e pouco, então minha cabeça está mais tranquila", disse.

Confira a entrevista de Nicole Bahls:

Viviane Araujo samba descalça após sandália arrebentar em ensaio

Rainha de bateria do Salgueiro, a atriz Viviane Araujo provou, mais uma vez, porque é conhecida como Rainha das Rainhas do Carnaval! A mamãe do pequeno Joaquim, de quase cinco meses, fruto do casamento com Guilherme Militão, deu o nome no último ensaio geral da escola de samba carioca.

A artista arrasou, como sempre, mostrando muito samba no pé à frente da Bateria Furiosa. A animação era tanta que sua sandália arrebentou e ela terminou a noite descalça. Em seu perfil no Instagram, Vivi compartilhou com seus fãs registros da noite. Para a ocasião, a famosa escolheu um look de top e saia curtinha vermelha, deixando à mostra seus pernões.

"BASTA!!!!! De violência e opressão! CHEGA!!!!! De intolerância... Nosso enredo pro Carnaval 2023, “Delírios de um paraíso vermelho” é um paraíso que nós queremos, livre de todos os preconceitos e julgamentos! Isso é Salgueiro!!!! E que ensaio fizemos ontem!!! Parabéns a todos!", disse Vivi em um post.

