Viviane Araujo samba descalça após sandália arrebentar na quadra do Salgueiro

Atriz Viviane Araujo, a Rainha das Rainhas do Carnaval, se joga e mostra samba no pé ao surgir sem sandália em ensaio do Salgueiro

Rainha de bateria do Salgueiro, a atriz Viviane Araujo (47) provou, mais uma vez, porque é conhecida como Rainha das Rainhas do Carnaval!

A mamãe do pequeno Joaquim, de quase cinco meses, deu o nome no último ensaio geral da escola de samba carioca antes do ensaio técnico na Sapucaí no próximo domingo, 05.

A artista arrasou, como sempre, mostrando muito samba no pé à frente da Bateria Furiosa. A animação era tanta que sua sandália arrebentou e ela terminou a noite descalça.

Em seu perfil no Instagram, Vivi compartilhou com seus fãs registros da noite. Para a ocasião, a famosa escolheu um look de top e saia curtinha vermelha, deixando à mostra seus pernões.

"BASTA!!!!! De violência e opressão! CHEGA!!!!! De intolerância... Nosso enredo pro Carnaval 2023, “Delírios de um paraíso vermelho” é um paraíso que nós queremos, livre de todos os preconceitos e julgamentos! Isso é Salgueiro!!!! E que ensaio fizemos ontem!!! Parabéns a todos!", disse Vivi em um post.

Na quadra do Salgueiro, a atriz Dandara Mariana (34) e a cantora MC Rebecca (24), que são musas da escola, também marcaram presença e brilharam muito no samba.

O Salgueiro será a quinta escola a entrar na avenida no primeiro dia do grupo especial do Rio de Janeiro, na madrugada de domingo, 18, para segunda, 19. Em 2023, a agremiação traz o samba-enredo Delírios de um Paraíso Vermelho, idealizado pelo carnavalesco Edson Pereira, que fala sobre a valorização da liberdade de expressão.

Confira Viviane Araujo no ensaio do Salgueiro:

Fotos: Anderson Borde/Ag News

