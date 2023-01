Viviane Araújo encanta ao mostrar o filho fazendo caras e bocas: "Muito fofo"

Nas redes sociais, Viviane Araújo deixou os fãs encantados ao postar algumas fotos do filho, Joaquim, fazendo caretas

Viviane Araújo (47) explodiu o fofurômetro ao compartilhar novas fotos de seu filho, Joaquim (quatro meses), fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram na tarde desta tera-feira, 24, o pequeno surgiu deitado no chão, fazendo caras e bocas, e deixou os fãs da atriz e dançarina encantados. "Oi pessoal", escreveu a mamãe coruja, que vestiu o herdeiro com um body verde.

Os internautas elogiaram Joaquim nos comentários. "Esse bebê é lindo demais. Deus abençoe", disse uma seguidora. "Excesso de gostosura. Que menino lindo", comentou outra. "Uma cópia do pai. Muito fofo", falou uma fã.

O filho de Vivi e Guilherme, vale lembrar, completou quatro meses no último dia 4. Para comemorar a data especial, a artista compartilhou um clique encantador com a bebê e se derreteu ao celebrar o crescimento do filho em mais uma consulta na pediatra.

"Hoje papai e mamãe me levaram na minha consulta de 4 meses com a minha pediatra. Ela me examinou todinho e disse que eu tô ótimo, cada dia mais espertinho! Fiquei todo bobo!", disse ela na postagem.

Confira as fotos do filho de Viviane Araújo fazendo caras e bocas:

