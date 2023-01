Viviane Araújo se derrete ao celebrar 04 meses de vida de Joaquim: “Um príncipe!”

Joaquim, filho de Viviane Araújo e Guilherme Militão completa mais um mêsversário e ganha homenagem da mamãe na web

O pequeno Joaquim, filho de Viviane Araújo (47) e Guilherme Militão (34) está completando mais um mês de vida! E para marcar a data especial, os papais corujas usaram suas redes sociais para parabenizar o herdeiro, que está fazendo 04 meses nesta quinta-feira, 05.

Em sua conta no Instagram, a influenciadora digital compartilhou um clique encantador com a bebê e se derreteu, ao celebrar o crescimento do filho em mais uma consulta na pediatra.

“Hoje papai e mamãe me levaram na minha consulta de 4 meses com a minha pediatra. Ela me examinou todinho e disse que eu tô ótimo, cada dia mais espertinho! Fiquei todo bobo!” babou a mamãe de primeira viagem na legenda da publicação.

Os fãs do casal não aguentaram a fofura dos registros e logo comentaram nos post: "A cara do pai só tem pai esse bebê nada da mãe", disse um. "Tia ama tanto. Esse pezinho na boca merece o prêmio de bebê mais fofo do mundo!", escreveu outro. "Coisa linda, saúde Joaquim", falou um terceiro.

Recentemente, Viviane Araújo elevou a temperatura das redes sociais ao relembrar uma foto apenas de biquíni.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VIVIANE ARAÚJO:

Viviane Araújo surge em clique encantador com a família

Na última semana, Viviane Araújo deixou os fãs encantados ao publicar belíssimo clique ao lado da família. Na ocasião, ela surgiu ao lado do marido, Guilherme Militão, e com o pequeno Joaquim, de apenas 03 meses de vida, em seus braços.

Na legenda da publicação, a dançarina apenas colocou três emojis de coração para expressar sua felicidade.