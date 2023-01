De biquíni fio-dental, Viviane Araújo ostenta suas curvas impecáveis

Viviane Araújo relembra foto na praia com o marido e surpreende ao aparecer com o bumbum em evidência: 'TBT de verão'

A atriz Viviane Araújo (47) elevou a temperatura das redes sociais nesta quinta-feira, 5, ao relembrar uma foto apenas de biquíni. A estrela entrou no clima de recordação no Instagram com o TBT e repostou uma foto na praia com o marido, Guilherme Militão.

Na foto, ela surgiu apenas de biquíni fio-dental amarelo e empinou o bumbum para destacar suas curvas impecáveis. “TBT de verão! Desse lugar! Desse corpinho! Desse bronze! Eu e meu gato”, disse ela na legenda.

Nos comentários, a morena recebeu vários elogios dos fãs. “Você continua gata”, disse um seguidor. “Simplesmente linda”, afirmou outro. “Essa mulher é uma deusa linda”, comentou mais um.

Viviane Araújo se joga no samba em ensaio de carnaval

Em dezembro de 2022, a atriz Viviane Araújo mostrou todo o seu samba no pé em um ensaio de carnaval. A beldade foi fotografada enquanto se jogava no samba durante um ensaio de rua da escola Salgueiro no Rio de Janeiro.

A beldade surgiu com um look poderoso e chamativo. Ela escolheu uma fantasia vermelha com decote generoso e ostentou a sua boa forma poucos meses após o nascimento do primeiro filho, Joaquim, fruto do casamento com Guilherme Militão.