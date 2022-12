Viviane Araújo esconde apenas o necessário em fantasia com transparência

Viviane Araújo se joga no samba em noite especial e rouba a cena ao usar look com transparência

A atriz Viviane Araújo (47) esbanjou sensualidade ao escolher a sua fantasia para participar de um desfile da escola de samba Salgueiro no Rio de Janeiro. Na noite de sábado, 3, a estrela exibiu todo o seu samba no pé durante o evento e ainda ostentou toda a sua beleza.

Para o evento, a artista surgiu com uma fantasia com transparência e muito brilho, que deixou à mostra as curvas impecáveis do corpo dela e também a sua barriguinha sarada. Em clima de diversão, ela ostentou seus sorrisos e gingado à frente da bateria da agremiação.

Fotos: Daniel Pinheiro/AgNews

Viviane Araújo retoma os treinos e revela: "Quero voltar a ter o meu corpo de antes"

Viviane Araújo retomou os treinos após ser mãe pela primeira vez. A atriz, que deu à luz Joaquim no começo de setembro, fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão, confessou que está focada em voltar a ter o corpo de antes da gestação.

Nos vídeos publicados nos Stories do Instagram, ela ainda revelou que atualmente está mais difícil para ir para a academia em um horário fixo, já que precisa se ajustar aos horários do filho, mesmo contando com o apoio das babás.

"Hoje voltei a treinar, mas assim, é diferente, sabe? Agora é outra Viviane. Tudo mudou na minha vida. A rotina... Antes eu me programava com horários e agora isso não depende mais de mim, tudo depende do Joaquim. Tudo o que vou fazer depende dele, mesmo eu tendo ajuda, quero estar presente em tudo do meu filho, acompanhar todo o crescimento. Não tenho mais liberdade de fazer na hora que quero, tenho que me adaptar aos horários dele", explicou.

