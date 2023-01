Viviane Araújo surge em clique encantador com a família e derrete fãs: "Tão lindos!"

Atriz Viviane Araújo surge em foto inédita com a família nas redes sociais e deixa fãs encantados

A atriz Viviane Araújo (47) deixou os fãs encantados ao publicar belíssimo clique ao lado da família. Na ocasião, ela surgiu ao lado do marido, Guilherme Militão (34), e com o pequeno Joaquim, de apenas 06 meses de vida, em seus braços.

Aproveitando o clima de ano novo, a artista apareceu esbajando gratidão. No registro, ela exala paixão ao surgir com o rosto coladinho com o herdeiro

Na legenda da publicação, a dançarina apenas colocou três emojis de coração para expressar sua felicidade. Encantados pela família, os admiradores da famosa logo deixaram uma sequência de elogios na postagem compartilhada no feed do Instagram.

"Feliz ano novo meu amor. Que 2023 seja repleto de coisas boas", "Família linda”, “Feliz ano novo, Vivi! Muita saúde pro Joca, e que vocês tenham muita sabedoria para guiá-lo no caminho do bem”, “Família abençoada por Deus”, “Lindooos”, disseram alguns dos admiradores.

Na última semana, Viviane Araújo deixou os fãs surpresos ao repaginar o visual. Em suas redes sociais, a musa compartilhou uma foto no salão logo após a transformação das madeixas.

