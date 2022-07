Nick Jonas celebra o aniversário de sua esposa Priyanka Chopra

A atriz Priyanka Chopra completou seus 40 anos de vida e recebeu uma homenagem do seu marido Nick Jonas nas redes sociais

Nesta terça-feira, 19, a atriz Priyanka Chopra celebra seus 40 anos de vida! Seu marido, o cantor Nick Jonas, fez uma homenagem para a amada em seu Instagram.

O membro do trio Jonas Brothers compartilhou diversas imagens de uma viagem do casal para a praia, bem como uma foto em que ele aparecia segurando uma toalha com o nome da esposa.

“Feliz aniversário para a minha joia de Julho. Muito honrado de estar nessa louca jornada chamada vida com você. Eu te amo”, escreveu Nick.

Nos comentários, a atriz conhecida por atuar na série Quantico respondeu à postagem do marido escrevendo: “Amor da minha vida”.

Recentemente, o casal foi visto em um barco durante uma viagem romântica que fizeram para a ilha de Turks e Caicos.

O casal é pai da pequena Malti Marie, que foi concebida por meio de barriga de aluguel e teve seu nascimento anunciado em janeiro deste ano.

Nick e Priyanka mantém a filha longe dos olhos do público e fazem poucas postagens com a filha, nas quais o rostinho da bebê nunca aparece. Porém, em junho, ao celebrar o aniversário de sua mãe, Priyanka mostrou um pouquinho de sua filha com a avó.

