Nome da filha de Nick Jonas e Priyanka Chopra é revelado

A filha do cantor Nick Jonas e da atriz Priyanka Chopra nasceu em janeiro deste ano por meio de barriga de aluguel

O site americano TMZ revelou nesta última quarta-feira, 20, o nome da filha de Nick Jonas (29) e Priyanka Chopra (39).

De acordo com a certidão de nascimento da filha do cantor e da atriz, Malti Marie Chopra Jonas nasceu no dia 15 de janeiro de 2022 em San Diego, na Califórnia.

O significado do primeiro nome da pequena vem do sânscrito, de origem indiana e pode significar pequena flor ou luz da lua.

No dia 21 de janeiro, o casal anunciou no Instagram no dia 21 de janeiro o nascimento da filha que foi feito por barriga de aluguel.

"Nós estamos muito felizes em confirmar que celebramos a chegada de um bebê por meio de uma barriga de aluguel. Pedimos respeitosamente por nossa privacidade em um momento especial, em que estamos focando na nossa família. Obrigado", escreveram Nick e Priyanka em suas redes sociais.

Páscoa em família!

Na última segunda-feira, 18, a atriz postou uma foto em seu Instagram comemorando a Páscoa ao lado do marido.

O casal posou na frente de uma decoração de Páscoa e Nick Jonas apareceu em uma foto almoçando com a esposa. Na legenda, a atriz escreveu: "Feliz Páscoa de nós"