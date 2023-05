'Não esperava receber tanto amor', declara Viih Tube em seu primeiro Dia das Mães

Em entrevista à CARAS Brasil, Viih Tube conta sobre novo momento ao lado da filha e de Eliezer

Com o coração "feliz e realizado" a influenciadora digital Viih Tube (22) celebra neste domingo, 14, seu primeiro Dia das Mães. A ex-participante do Big Brother Brasil deu à luz Lua, fruto do relacionamento com Eliezer (32), no mês de abril e conta, em entrevista à CARAS Brasil, sobre o novo momento que está vivendo em família.

"Gente, meu primeiro Dia das Mães! Que alegria pensar que estaremos juntos com ela aqui nos meus braços", diz Viih Tube durante a conversa . A youtuber, que afirma sempre ter sonhado em ser mãe mais nova, celebra agora estar recebendo muito carinho e apoio na internet, já que durante sua gestação foi alvo de muitas críticas.

Durante o período da gravidez, a criadora de conteúdo decidiu se afastar das redes sociais e também preservar o início da vida de Lua, sua primogênita. Ao lado de Eliezer, seu marido, ela recebeu inúmeras críticas e comentários negativos sobre as decisões que compartilhava nas redes. Agora, ela diz estar feliz em receber mais acolhimento na web.

"[É] incrível! Eu fiquei extremamente feliz por entenderem e respeitarem o meu momento, não esperava receber tanto amor assim e ser impactada com tantas mensagens de carinhos para a Lua", completa ela, que decidiu esperar algumas semanas para mostrar aos fãs o rostinho da filha. Agora, Viih também celebra a decisão de exibir a maternidade real para as seguidoras.

"Eu busquei bastante informação durante a gestação, sei que essa troca é bem importantes para as mamães, é mais uma forma de mostrar informação sobre a minha própria experiência", acrescenta Viih Tube. Em suas redes sociais, a atriz mostrou detalhes do corpo durante e pós a gravidez, o processo de amamentação da pequena e também outros momentos emocionantes ao lado da filha.

