Viih Tube encanta ao mostrar rostinho de Lua pela primeira vez: “Linda”

Viih Tube mostra o rostinho da filha pela primeira vez para celebrar um ano do dia em que conheceu o marido, Eliezer

A influenciadora digital Viih Tube (22) pegou os seus seguidores de surpresa nesta quinta-feira, 04. Para celebrar um ano do dia em que conheceu o marido, o ex-BBB Eliezer (33), a mamãe coruja decidiu mostrar o rostinho da filha do casal pela primeira vez, quase um mês após o nascimento da pequena Lua Di Felice.

Viih Tube elegeu um registro em que Eliezer aparece dando banho na herdeira como capa do álbum. Na foto, é possível ver alguns detalhes do rostinho da menina, que aparece com os olhinhos fechados enquanto o papai babão a segura na banheira. Na sequência, a influenciadora incluiu algumas fotos de quando conheceu o marido.

Na legenda, Vitória se declarou para Eliezer: "E se me contassem naquele dia “ah esse cara que vc ficou hoje, vai ser pai da sua filha, vocês vão casar, comprar uma casa juntos, dividir a vida e tudo isso em 1 ano, eu nunca acreditaria, e nunca acreditaria que seria tão perfeito e incrível como tá sendo”, ela se derreteu pela nova fase do casal.

Nos comentários, o rostinho da menina não passou despercebido e os seguidores de Viih Tube elogiaram: “A carinha da Lua faceira no banho”, apontou uma. “Que neném mais lindaaaa”, exaltou outro. “Olhando assim ela parece o Eliezer”, opinou um admirador. “O rostinho da pituca”, celebrou mais um. “Lua é linda”, disse outro.

Viih Tube fala sobre mostrar o rostinho da filha Lua:

No final do mês passado, Viih Tube contou para os seguidores que já estava se sentindo mais segura para mostrar o rostinho da filha. A influenciadora digital revelou a vontade de postar as fotinhos da menina, mas pediu um pouco de paciência para os fãs desabafou: "E me desculpem esse processo, mas de início me deu muito medo”, ela desabafou.