Viih Tube revela origem de novo programa com Eliezer: 'Terapia'

Ao lado do namorado, Viih Tube receberá casais na nova atração para debater temas atuais nos relacionamentos

À espera da primeira filha, Viih Tube (22) e Eliezer (33) decidiram usar sua cumplicidade para realizar o desejo de trabalhar juntos e, na frente das câmeras, os dois apresentam seu novo programa: Terapia de Casais. A youtuber diz que a vontade de fazer o programa surgiu em setembro do ano passado, e foi inspirada nas polêmicas que envolviam os nomes dos dois.

"Sempre quisemos trabalhar juntos, mesmo quando a gente só namorava. Um dia meu empresário falou: 'É quase uma terapia que eu tenho que fazer com vocês dois, porque cada passo que vocês dão, como casal, é uma polêmica'. Então nós três juntos pensamos que isso daria um programa, para se abrir e conversar com o público", conta Viih, em entrevista à CARAS Brasil.

Os dois desenvolveram o roteiro, cenário e dinâmicas da atração juntos e então chegaram no formato de "talk/game show", como classifica Eliezer. Ao longo dos 15 episódios, eles tratam dos mais diversos temas –dentre eles orgasmo, rotina e até mesmo adoção– com os casais convidados, e intercalam as conversas e debates com brincadeiras envolvendo fatos e curiosidades de cada par.

"Toda hora tem uma pontinha solta, um segredo revelado. Já briguei com o Eli também", conta a ex-BBB. "Nas brincadeiras, sempre acaba revelando uma situação da vida íntima que o outro não sabia. Eu e a Viih todo episódio descobrimos algo que não sabíamos", completa Eliezer. "Mas ninguém terminou, objetivo cumprido."

Os dois afirmam que o objetivo do programa é mostrar que casais famosos também têm brigas e desentendimentos, mas que o diálogo é uma boa saída para evitar conflitos maiores. "Não estamos no papel de terapeutas, não queremos ensinar nada. Mas, queremos abrir uma janelinha na cabeça de outros casais para pensar sobre alguns temas, que às vezes falta diálogo", acrescenta a youtuber.

Apesar do nome do programa, eles contam que nunca participaram de uma terapia de casal, apesar de os dois passarem por consultas com psicólogos sozinhos. "É impossível não fazer terapia depois do Big Brother", diz Eliezer, em tom de brincadeira. "Mas a gente como casal vai chegar nosso momento, é saudável."

Para eles, o autoconhecimento e as sessões terapêuticas se tornaram cada vez mais importantes após os comentários negativos que passaram a receber, desde o anúncio da gestação de Lua. "Para ser bem sincera, eu não esperava que ter minha família e ficar grávida irritaria tanto as pessoas. Os hates que eu vivi agora tiveram temas completamente surtados", diz Viih.

A influenciadora digital ainda diz que a solução encontrada foi limitar a exposição de sua vida, que era algo natural desde o início de sua adolescência, a fim de preservar sua saúde mental e de sua família. "Dói muito, meu maior sonho da vida sempre foi ser mãe e é o que eu estou vivendo agora."

No entanto, eles celebram receber muito mais carinho nas redes e presentes para Lua, que não teve sua data de nascimento revelada. Viih acrescenta que a gravidez foi completamente saudável e que os detalhes do quartinho já estão prontos para receber a bebê, assim como os pais de primeira viagem, que não se pouparam em fazer cursos e estudar para receber a pequena.

"Querendo ou não, os dois não tinham informação, queremos nos jogar nisso e viver tudo isso. Nada melhor que a informação para preparar a gente. Estamos nos sentindo preparados, mas muito ansiosos para ver o rostinho dela."

ELIEZER FALA SOBRE PATERNIDADE EM ENTREVISTA À TV CARAS

O ex-BBB também abriu o coração sobre a chegada de sua primeira filha, fruto do relacionamento com a youtuber. Em entrevista à TV Caras ele afirmou que teve muito medo ao descobrir que seria pai, mas agora já encara a ideia como um sonho. "Graças à Deus aconteceu, eu estou feliz demais. Vou criar minha filha para o mundo."

"Eu era o cara que não pensava no amanhã. Agora, eu penso cada vez mais. Já me preocupo com o meu trabalho, fico sempre pensando no futuro, a longo prazo, com vários planos", acrescenta ele. "Estou ansioso demais para ver o rosto da minha filha, tenho a sensação que eu sonho com ela. Acho que vai ser a minha cara."