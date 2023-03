Viih Tube e Eliezer anunciam programa juntos: ''Nos deixam cada vez mais fortes''

À espera da primeira filha, ex-BBBs Viih Tube e Eliezer estão gravando o primeiro programa sobre casais e empresário desabafa sobre críticas

Os papais de primeira viagem Viih Tube (22) e Eliezer (33), que estão esperando a primeira filha, anunciaram que estão gravando um programa juntos!

Na reta final da gravidez de uma menina, que se chamará Lua, os ex-BBBs compartilharam a novidade com os seguidores nas redes sociais. Em vídeo, a loira surgiu dançando exibindo o barrigão e parte do cenário de gravação da atração, que ganhou o nome Terapia de Casais.

"Eu e o Eli começamos a gravar nosso programa Terapia de Casais, com 15 episódios, cada um com um casal e um tema diferente! Afinal, tão com a terapia em dia? Todo casal precisa um pouquinho", contou Viih Tube.

Nesta quarta-feira, 01, Eliezer também fez uma publicação na web sobre o novo projeto do casal, que começou a ser pensado em setembro de 2022 e terá 15 episódios, cada um com um casal diferente. O ex-brother, que participou do BBB 22, ainda revelou as motivações para criar o programa, dentre elas, as críticas que recebem.

"Desde a primeira foto que postamos juntos, somos julgados. Qualquer fragmento da nossa vida, como indivíduos ou casal, vira um grande circo. Até já desistimos de perguntar o porquê. A 'verdade' é que todo mundo está sempre certo, menos… nós dois. E, vira e mexe, alguém nos pergunta 'como vocês aguentam?' E a resposta é 'com muita TERAPIA'", começou escrevendo Eli, que ressaltou que apesar dos hates, continuam firmes e fortes.

"Todas essas coisas que surgem sobre nós, nos deixam cada vez mais fortes e, principalmente, mais juntos (sinto muito haters kkkk). E, na real, somos um casal como todos os outros, com questões, problemas, medos, inseguranças, mas muito amor", acrescentou.

Ao concluir, Eliezer contou um pouco como será o programa: "Do nosso jeitinho criamos o Terapia de Casais, um talk/game show com outros casais convidados, que vão trocar experiências com a gente de uma maneira muito leve e divertida, através de assuntos que fazem parte da vida de todo casal. Estamos muito felizes, é um projeto que a gente vem desenvolvendo desde setembro do ano passado e vocês estão super convidados para fazer essa terapia com a gente."

Confira os posts de Viih Tube e Eliezer sobre o programa juntos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)

Viih Tube planeja tatuagem em homenagem à filha com Eliezer

Viih Tube contou que está empolgada com a chegada de sua primeira filha e revelou que ela e Eliezer pretendem fazer uma tatuagem em homenagem à herdeira.

Ao Extra, a jovem detalhou: “A gente já até salvou o desenho. Só está esperando o pé dela para fazer. Queremos tatuar um pézinho com algumas informações em volta, como o peso e o dia do nascimento".“Não sabemos se vai ser no mesmo lugar do corpo, porque os dois têm muitas tatuagens. Provavelmente vou ter que esperar o tempo de amamentar. Mas ele quer fazer logo em seguida. Se deixar, ele já sai da maternidade com o braço carimbado“, completou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!