Viih Tube planeja tatuagem em homenagem à filha com Eliezer: "Salvei o desenho"

Viih Tube explicou sobre os planos de homenagear sua filha com Eliezer por meio de uma tatuagem

Grávida, Viih Tube contou que está empolgada com a chegada de sua primeira filha e revelou que ela e Eliezer pretendem fazer uma tatuagem em homenagem à herdeira.

Ao Extra, a jovem detalhou: “A gente já até salvou o desenho. Só está esperando o pé dela para fazer. Queremos tatuar um pézinho com algumas informações em volta, como o peso e o dia do nascimento".

“Não sabemos se vai ser no mesmo lugar do corpo, porque os dois têm muitas tatuagens. Provavelmente vou ter que esperar o tempo de amamentar. Mas ele quer fazer logo em seguida. Se deixar, ele já sai da maternidade com o braço carimbado“, completou.

Sigilo? Viih Tube explica por que não irá divulgar data do nascimento da herdeira

Viih Tube resolveu abrir o jogo e explicou o motivo de não revelar a data de nascimento de Lua, fruto de seu relacionamento com Eliezer.

"Acho muito fofo quando perguntam, sei que perguntam na boa intenção, mas não estou respondendo a data prevista, quantas semanas estou, quantos meses estou. Já falei algumas vezes, mas vou repetir, sempre as mesmas perguntas sobre, super entendo, sei que vocês vão entender também. Quero conseguir ter mais privacidade quando ela estiver para vir", disse.

A blogueira está acostumada a ter a vida exposta na internet, porém, dessa vez, ela preferiu manter a discrição, por ser um momento extremamente familiar.

"Se mães que não são públicas já aguentam um monte de gente perguntando 'Já nasceu? Como está?', imagina eu com a internet. Quero conseguir ter mais privacidade, não correr o risco de ter paparazzi na maternidade, até porque se tiver, não quero atender. Quero ter um momento com a minha família mesmo, mais por isso, e por questão de energia, não quero ter energia ruim para esse período, quero que dê tudo certo."