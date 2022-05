Mônica Martelli ganha homenagem de aniversário da amiga, Ingrid Guimarães

Ingrid Guimarães celebrou o aniversário de 54 anos da amiga, Mônica Martelli com uma linda declaração

CARAS Digital Publicado em 17/05/2022, às 14h41

Nesta terça-feira, 17, Mônica Martelliestá completando 54 anos de vida!

E através das redes sociais, a apresentadora recebeu uma homenagem e tanto da amiga, Ingrid Guimarães (49), que não poupou amor na declaração.

No feed do Instagram, a atriz resgatou uma cena da participação das duas no programa de Pedro Bial e relembrou a história da amizade delas.

"E assim nos conhecemos... numa sala de espera da Globo dando uma força pro salário da outra em início de carreira. E a partir daí seguimos assim, entre carros sem gasolina, ônibus pra Caraíva, amores, dores, separações, afastamentos, saudades, telefonemas longos, gargalhadas, lutos, filhas que se amam e muito amor e alegria", escreveu ela.

Na sequência, Ingrid se declarou para a aniversariante: "Como te disse hoje: Te amo desde sempre e pra sempre. Vc me inspira há muitos anos. Parabéns, @monicamartelli", concluiu.

CONFIRA A HOMENAGEM DE INGRID GUIMARÃES