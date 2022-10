Marina Ruy Barbosa publica momentos raros com o namorado

A atriz Marina Ruy Barbosa compartilhou fotos e vídeos para celebrar o aniversário do namorado, Guilherme Mussi

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 18h43

Nesta sexta-feira, 14, Marina Ruy Barbosa (27) atualizou as redes sociais com registros inéditos com o namorado, Guilherme Mussi. O político completou mais um ano de vida e a atriz fez questão de celebrar.

Pelos Stories do Instagram, a artista compartilhou um clique apenas do amado diante de uma vista deslumbrante no pôr do sol. Na legenda, colocou um emoji de coração em chamas.

Logo na sequência, ela publicou um vídeo romântico e divertido dos dois andando de quadriciclo. Durante o vídeo, ela chega a se assustar com a velocidade do veículo. Como trilha sonora, a ruiva escolheu a música 'Parabéns para você'.

Vale lembrar que Marina Ruy Barbosa e Guilherme Mussi assumiram o romance em novembro de 2021 e vivem um relacionamento longe dos holofotes. Os dois fazem raras aparições juntos nas redes sociais.

MARINA RUY BARBOSA FAZ REFLEXÃO SOBRE REDES SOCIAIS

Marina Ruy Barbosa (27) apareceu no seu perfil do Instagram para fazer uma reflexão sobre as redes sociais e saúde mental. A atriz abriu um álbum de fotos andando a cavalo e comentou que está tirando um tempo da web.

"Breathe and don't freak out. Se me perguntarem… Onde e como você é mais feliz? Tenho certeza que a resposta é sobre isso: As vezes a gente precisa se desconectar e simplesmente RESPIRAR. Olhar o brilho do sol, o vento que toca nas plantas, dar um mergulho, ouvir as gotas da chuva, comer tudo que a gente gosta, dormir até a hora que a gente quer e tudo bem. Viver o hoje! Agradecer por ter saúde e conseguir realizar e viver tantas coisas… AGRADECER!", começou ela.

