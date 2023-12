Mansões no Rio têm aluguel astronômico para o Ano Novo; saiba valores

Aluguel de imóveis no Rio de Janeiro para o Ano Novo ultrapassa a casa dos milhares por noite; saiba mais sobre os valores e locação

O Rio de Janeiro é dono de uma das maiores queimas de fogos para a virada do ano no Brasil —e um dos pontos mais procurados para se aproveitar a festa de Ano Novo. Confira a seguir o valor astronômico do aluguel de algumas mansões na cidade maravilhosa.

De acordo com o jornal O Globo, as mansões Casa do Joá e Ilha do Japão tem o aluguel de R$ 20 mil por noite para o Ano Novo . A primeira fica localizada próxima à Praia da Joatinga e requer o mínimo de sete noites por estadia, elevando seu valor para R$ 140 mil.

Já a segunda opção é uma ilha privativa em Angra dos Reis, de 25 mil metros quadrados e conta com jacuzzi, piscina, cinco suítes, salas de cinema, jantar, heliporto e lounge externo. O acesso para a casa principal, que tem 2.500 metros quadrados é feito por trilhas.

Por R$ 25 mil por noite, é possível alugar uma mansão em São Conrado. O terreno tem 4 quilômetros quadrados e a casa conta com quatro suítes, adega, cinema, escritório e até mesmo um camarim. Na área externa, os hóspedes podem desfrutar o acesso às praias do Pepino e da Joatinga.

Búzios também não fica para trás na questão de preços. Uma casa senhorial na Praia de Manguinhos chega a custar R$ 50 mil por noite. São 3.000 metros quadrados de área, 12 quartos, 30 banheiros e até um restaurante tailandês. Na área total da propriedade ainda existem quadra de tênis, campo de futebol e uma academia completa.

Segundo o especialista Paulo Cezar Ximenes, diretor da empresa Sérgio Castro Ouro —voltada para o mercado de imóveis de altíssimo luxo—, disse ao jornal, as mansões mais caras têm o aluguel combinado em completo sigilo, para a segurança do locador.

Esse foi o caso de uma propriedade alugada por uma semana pelo valor de R$ 500 mil, pela imobiliária Where in Rio. "É comum nos imóveis de altíssimo padrão. São pessoas com poder aquisitivo bem alto. Já alugamos para celebridades e estrelas que querem evitar paparazzi", completa Frederic, CEO da empresa.

CONFIRA FOTOS DAS MANSÕES COM ALUGUEL ASTRONÔMICO:

