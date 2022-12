Malu Galli faz homenagem de aniversário para Larissa Manoela: "Cheia de garra"

Larissa Manoela respondeu Malu Galli e a chamou de "preciosidade"

Mãe e filha na novela Além da Ilusão, Malu Galli (51) usou as redes para parabenizar Larissa Manoela, que fez aniversário nesta quarta-feira, 28.

A atriz e cantora, que completou 22 anos, recebeu diversos elogios da companheira de cena da novela das seis.

"Hoje é o dia dessa menina linda, dessa mulher cheia de garra, generosidade, vontade de aprender, de ir além, de viver a vida com alegria e amor. Te amo, Lari! Parabéns", disse a atriz sobre a jovem.

"Mamãe, te amo! Você é uma preciosidade na minha vida", respondeu Larissa logo depois.

Larissa Manoela completa 22 anos e ganha declaração do noivo

Para celebrar o aniversário de Larissa Manoela, o noivo dela, André Luiz Frambach (25) não escondeu o tanto que está apaixonado e se declarou para a amada através de um textão publicado no feed de suas redes sociais.

"Quero começar esse texto do seu novo ciclo dizendo primeiramente o quanto você é corajosa, o quanto você é forte e o quanto você inspira não só o seu noivo, mas como as pessoas que te seguem. O quanto eu te amo! Vamos lá meu amor, seu niver chegou, 22 aninhos, que parecem muito mais, pela sua maturidade, pela sua força, pela sua determinação, meu sorvetinho você é uma mulher com uma luz que não seria possível descrever, mas quem te conhece ou quem já cruzou com você algum dia consegue no mesmo momento identificar. Você não conquistou e continua conquistando tudo o que conquistou a toa, você tem merecimento, você tem força de vontade, você tem dom, você nasceu pra inspirar, pra fazer o bem, para iluminar o caminho, não apenas o seu próprio, mas o de milhões de pessoas", iniciou ele.

Na sequência, ele declarou todo o seu amor por Larissa: "Eu seria repetitivo se eu ficasse aqui falando o quanto eu te amo, o quanto você me faz feliz, o quanto a gente aprende sobre essa vida, sobre escolhas, sobre família, sobre amor, sobre dedicação, sobre o mundo… seria repetitivo porque a gente conversa tanto sobre isso tudo né? Seria repetitivo porque é tão óbvio isso tudo, a gente fala isso um pro outro o tempo todo, né? Seria repetitivo porque a gente mostra pra tudo e todos o quanto a gente faz questão de estarmos sempre coladinhos, né? Seria tudo tão repetitivo e óbvio! Mas o óbvio também precisa ser dito o tempo todo, e é por isso que a gente se fala sempre, e é por isso que tô aqui mostrando pro mundo o que você é pra mim. A sua coragem é algo que realmente me intriga, não pela capacidade de simplesmente fazer e dizer que superou, mas pela capacidade de passar por cima de traumas, medos, receios e até coisas que foram coladas pra você com um sorriso, com uma felicidade, empolgação, foco, amor, que faz a gente vibrar ainda mais essas conquistas", continuou.