Mãe de Virginia faz aniversário e ganha homenagem de Zé Felipe e da filha: ''Me ensinou a ser forte''

Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca recebe declaração do genro, Zé Felipe, e da filha nas redes sociais

A mãe da influenciadora digital Virginia Fonseca (23) está completando mais um ano de vida e foi homenageada pela herdeira nas redes sociais nesta terça-feira, 13!

Margareth Serrão está comemorando a chegada de mais um aniversário e recebeu uma linda declaração da filha, mãe de Maria Alice, de um aninho, e Maria Flor, de quase dois meses. A empresária publicou um registro do parto de uma das bebês, em que a mãe aparece ao seu lado bem emocionada.

"Hoje é aniversário da pessoa que eu mais amo nesse mundo, minha mãe!!!! A mulher mais guerreira que eu conheço e minha maior inspiração!! Mãe, hoje você inicia mais um ciclo e que esse novo ciclo te traga muitas felicidades, saúde, amor e que Deus continue te abençoando e cuidando da sua vida. Eu não sei o que seria de mim se não fosse você, literalmente kkk obrigada por tudo que fez e continua fazendo por mim e agora por suas netas também!!!", iniciou a loira.

"Eu amo você demais, nem se eu ficar 365 dias escrevendo pra você eu conseguiria dizer tudo que sinto… Saiba que eu vou sempre fazer TUDO que eu puder pra te ver feliz, você é minha vida, você é minha paz, você me completa, eu não sei viver sem você, mãe!! Obrigada por absolutamente tudo, que Deus continue abençoando sua vida e que venham mais 50 anos pra gente comemorar essa data juntas, eu só sei dizer TE AMO!!!!", continuou.

"TE AMO MUITO!!!! Aniversário é seu, mas eu que ganhei o presente há 23 anos, quando Deus me escolheu pra ser sua filha!! Curta seu dia e mais uma vez, eu te amo (escolhi essa foto, pois foi um momento muito importante da minha vida que você não largou minha mão nem por um segundo, obrigada mãe, você me da força e me ensinou a ser forte)", finalizou Virginia.

O genro, Zé Felipe (24), também se declarou para a sogra: "Sogrinhaaaaaa, parabénsssss. Muuita saúde, amo você demais. Bora bora boraaaaa muita saúdeeeeeee", desejou o filho de Leonardo e Poliana Rocha.

Confira as declarações de Virginia e de Zé Felipe para Margareth Serrão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipecantor)

Virginia celebra prêmio internacional de Influenciadora do Ano

A empresária Virginia Fonseca foi eleita a Influenciadora Brasileira do Ano 2022 no People Choice Awards! No dia 06, a influencer marcou presença no evento no Barker Hangar, em Santa Monica, na Califórnia, para a premiação que celebra o entretenimento, com os vencedores escolhidos pelos fãs.

Acompanhada do marido, Zé Felipe, a famosa apostou em um look all black da grife internacional Versace. Ela concorreu com nomes como Arthur Aguiar, Gloria Groove, Luva de Pedreiro, Jade Picon, Luísa Sonza, Vanessa Lopes e Yarley.

A loira compartilhou um vídeo do momento em que passa pelo red carpet da cerimônia e fez questão de agradecer aos fãs e à família pelo carinho. "Sabe quando que imaginei isso? NUNCA!! ESTOU EM HOLLYWOOD PRA RECEBER O PRÊMIO INFLUENCIADORA BRASILEIRA DO ANO DE 2022!!!! Agradecer primeiramente a Deus, aos meus fãs e seguidores que votaram em mim, a minha @cfdavirginia que postaram todo santo dia sobre o prêmio e a minha família que me apoia em absolutamente tudo!!!! Eu amo todos vocês!!!!", começou ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!