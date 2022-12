Virginia Fonseca celebra prêmio internacional de Influenciadora do Ano: ''Primeiro de muitos''

Acompanhada de Zé Felipe, empresária Virginia Fonseca recebe o prêmio People's Choice Awards de 'Influenciadora Brasileira do Ano de 2022'

A empresária Virginia Fonseca (23) foi eleita a Influenciadora Brasileira do Ano 2022 no People Choice Awards!

Na noite de terça-feira, 06, a influencer marcou presença no evento no Barker Hangar, em Santa Monica, na Califórnia, para a premiação que celebra o entretenimento, com os vencedores escolhidos pelos fãs.

Acompanhada do marido, Zé Felipe (24), a famosa apostou em um look all black da grife internacional Versace. A mãe de Maria Alice, de um aninho, e de Maria Flor, de apenas um mês, concorreu com nomes como Arthur Aguiar, Gloria Groove, Luva de Pedreiro, Jade Picon, Luísa Sonza, Vanessa Lopes e Yarley.

Em seu perfil no Instagram, a loira compartilhou um vídeo do momento em que passa pelo red carpet da cerimônia e fez questão de agradecer aos fãs e à família pelo carinho.

"Sabe quando que imaginei isso? NUNCA!! ESTOU EM HOLLYWOOD PRA RECEBER O PRÊMIO INFLUENCIADORA BRASILEIRA DO ANO DE 2022!!!! Agradecer primeiramente a Deus, aos meus fãs e seguidores que votaram em mim, a minha @cfdavirginia que postaram todo santo dia sobre o prêmio e a minha família que me apoia em absolutamente tudo!!!! Eu amo todos vocês!!!!", iniciou ela.

Na sequência, Virginia exaltou a parceria de Zé Felipe e contou que teve alergia emocional por conta do nervosismo. "Ao meu marido, todo meu amor, eu estava tão nervosa, dei alergia emocional e só de ter ele ao meu lado, eu me acalmei e consegui pelo menos andar. Gratidão a todos vocês, peço a Deus pela vida de vocês todos os dias, obrigada por me proporcionarem isso, por me fazerem chegar até aqui!! Primeiro de muitos se Deus quiser. Agradecer também ao @peopleschoice @eonlinebrasil @marcellocoltro @wmaciel1 @smolina3170 que me trouxeram, eternamente grata", disse a influencer.

