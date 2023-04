Mãe de Ludmilla presta comovente homenagem no aniversário da cantora: "O melhor presente"

SIlvana Oliveira comemorou o aniversário de 28 anos da cantora Ludmilla com uma linda homenagem nas redes sociais

Ludmilla completou 28 anos de vida nesta segunda-feira, 24, e ganhou uma comovente homenagem de sua mãe, Silvana Oliveira (46), nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, a mãe da cantora compartilhou uma foto em que aparece sorridente ao lado da herdeira, e não poupou elogios a aniversariante do dia.

"Filha, hoje é uma das datas mais importantes da minha vida. É dia do seu nascimento, dia que Deus me deu o melhor presente desse mundo, não por você ser quem você é hoje, mais no que você sempre foi pra mim há 28 anos atrás", começou ela.

Depois, Silvana falou sobre o sucesso que Ludmilla alcançou. "Meu Deus, eu nem sabia que você seria esse fenômeno, essa grande artista, mas já lhe amava, já lhe protegia porque é isso que uma mãe de verdade tem que fazer. E Deus com toda sua bondade e seu amor me trouxe você! Uma estrela, uma filha de ouro. Eu tenho muita pena de quem não soube desfrutar desse seu amor que pra mim e muito mais gratificante do que qualquer dinheiro desse mundo", alfinetou.

Por fim, ela agradeceu por ser mãe de "uma das maiores artistas" do mundo. "Bom filha, se eu for ficar aqui falando todas suas qualidades rsrs não vou terminar nunca! Então eu só quero desejar a você muita paz saúde e tudo o que há de melhor nessa vida. Que nosso bom Deus com toda sua generosidade lhe cuide e lhe guarde de toda maldade desse mundo, eu te amo até depois do fim. Parabéns pra você e pra mim também rsrs pois eu sou a mãe de uma das maiores artistas desse mundo!", finalizou.

Nos comentários, Ludmilla agradeceu a homenagem da mãe e se declarou. "Obrigada por tudo, melhor mãe do mundo. Te amo demais", afirmou a artista.

Confira a homenagem de Silvana para a filha:

