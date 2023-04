Ludmilla conta que irá participar do filme 'Velozes e Furiosos' e posa com Vin Diesel

Cantora Ludmilla terá música na trilha sonora de 'Velozes e Furiosos' e aparecerá em algumas cenas

A cantora Ludmilla, que completa seus 28 anos nesta segunda-feira (24), deixou o Brasil mais uma vez em evidência ao anunciar que participará do filme de uma enorme franquia de Holywood, a de 'Velozes e Furiosos'.

Nós já sabíamos que ela teria uma música na trilha sonora do filme que contempla a paixão por velocidade e carros, mas agora ela anunciou que também seria vista nos telões de cinema em algumas das cenas.

"A vilã agora é atriz de Hollywood! Além da trilha, também fiz uma participação no Velozes e Furiosos 10, a partir de 18 de maio em todos os cinemas. Vejo vocês lá!", escreveu a esposa de Brunna Gonçalves em um vídeo publicado no Instagram.

No conteúdo, ela aparece em algumas cenas com a equipe de bastidor, inclusive com o ator Vin Diesel. Ela se disse "apaixonada pela equipe" e em uma das cenas ela chega a dar a largada em uma corrida envolvendo os carros tunados característicos dos filmes. "Foi uma das melhores experiências da minha vida", contou animada.

Animados com a participação da cantora, famosos e fãs deixaram comentários comemorando na publicação. Essa é uma bela maneira de comemorar os 28 anos, não?

Veja: