Com cliques raros, Luiz Fernando Guimarães celebra aniversário do filho: "Meu garoto!”

Ator Luiz Fernando Guimarães encanta ao publicar uma sequência de cliques inéditos do herdeiro; confira!

Luiz Fernando Guimarães (72) comemorou na tarde desta terça-feira, 08, os doze anos do filho, Dante. O jovem foi adotado pelo ator e pelo marido, Adriano Medeiros. Casados há mais de 19 anos, eles também são pais de Olívia (09).

Nas redes sociais, Luiz Fernando abriu o coração nas redes sociais e relatou como a adoção impactou sua vida. Em sua conta no Instagram, o artista compartilhou uma série de momentos com o herdeiro e escreveu uma declaração de amor na legenda.

"Dia todo dele! Meu garoto. Mesmo jeito, mesmos gostos, paladar e um estilo todo próprio. Um pouco Luiz e um pouco Adriano e outro todo dele mesmo", iniciou.

Na sequência, o paizão coruja se derreteu por completo ao desejar um novo ciclo repleto de luz para o filho: "Que a vida te sorria, meu filho e te dê muitas oportunidades para mostrar seus diversos talentos, sua visão muito divertida sobre as coisas e uma imaginação enorme. Feliz 12 anos, Dante Medeiros Guimarães. Papai te ama muito", completou.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LUIZ FERNANDO GUIMARÃES:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiz Fernando Guimarães (@luizguimaraesoficial)

REABILITAÇÃO

Luiz Fernando Guimarães pegou todos os fãs de surpresa ao revelar, no lançamento do seu livro autobiográfico, que foi internado à força pela amiga Claudia Raia (56), com a ajuda do seu marido Adriano Medeiros.

“Tive que ajudar a interná-lo em uma clínica de reabilitação, contra a vontade dele, para tratar o abuso de bebidas alcoólicas. Foi um momento difícil para mim, por ouvir que ele não queria", disse a atriz sobre o fato que aconteceu no ano de 2017, em depoimento dado para compor o livro do amigo

“Como uma boa parte da minha geração, experimentei muitas drogas. Uma vez, tomei um ácido que me levava para o céu, parecia a aurora boreal. Mas a bebida é complicada. Eu comecei a abusar mesmo. A bebida me fazia chorar, eu sofria muito. E percebi que o álcool me separou de muitos amigos. A bebida me deixou com uma vida abandonada”, disse ele.