Luiz Fernando Guimarães revela que foi internado à força por Claudia Raia

O ator Luiz Fernando Guimarães revelou que Claudia Raia o enganou para poder interná-lo em clínica de reabilitação

O ator e comediante Luiz Fernando Guimarães (72) surpreendeu todos os fãs ao revelar, no lançamento do seu livro autobiográfico, que foi internado à força pela amiga Claudia Raia (55), com a ajuda do seu marido Adriano Medeiros. Cláudia e o companheiro do ator disseram que eles iam passar o final de semana em um SPA, mas tiraram o celular dele e, na verdade, o ator acabou em uma clínica de reabilitação, por conta do consumo exagerado de álcool.

“Tive que ajudar a interná-lo em uma clínica de reabilitação, contra a vontade dele, para tratar o abuso de bebidas alcoólicas. Foi um momento difícil para mim, por ouvir que ele não queria", disse a atriz sobre o fato que aconteceu no ano de 2017, em depoimento dado para compor o livro do amigo.

Além disso, o ator também falou sobre o uso de drogas: “Como uma boa parte da minha geração, experimentei muitas drogas. Uma vez, tomei um ácido que me levava para o céu, parecia a aurora boreal. Mas a bebida é complicada. Eu comecei a abusar mesmo. A bebida me fazia chorar, eu sofria muito. E percebi que o álcool me separou de muitos amigos. A bebida me deixou com uma vida abandonada”, disse ele.

Apesar do esforço dos amigos, ele continuou bebendo após a internação, e só conseguiu controlar o vício com a sua própria ajuda: “Sei também que aquela internação não deu certo. E eu continuei a beber, mas passei a entender o problema mais profundamente. O alcoolismo no meu caso é uma doença hereditária. Quando você menos espera, já está bêbado", começou. “Parei de beber só quando eu quis realmente. Eu estava no caminho de me tornar uma pessoa debilitada e destruída. E eu não queria. Mas, até hoje, entendo que é algo sob controle, é uma doença. E que 'só uma dose' pode causar um efeito enorme”, finalizou o ator.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiz Fernando Guimarães (@luizguimaraesoficial)

Luiz Fernando Guimarães contou mais detalhes sobre o alcoolismo

Apesar de ser considerado uma figura pública discreta na mídia, o ator chegou a falar mais alguns detalhes sobre essa fase da sua vida na sua biografia intitulada "Eu sou uma série de 11 capítulos". Luiz disse que começou a beber por diversão, “para se sentir extrovertido”.

O artista comentou também sobre suas "viagens" psicodélicas com o cantor Ney Matogrosso na mata, lugar no qual lhe agrada muito e já fez diversas festas.

Luiz Fernando é pai de Dante e Olivia e casado com Adriano Medeiros. No livro, ele também falou sobre não abraçar a bandeira LGBTQIA+ mesmo sendo homossexual.