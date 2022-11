Luiz Fernando Guimarães relata luta contra alcoolismo: "sair do poço"

Ator Luiz Fernando Guimarães afirma como reagiu contra o vício que lhe causou prejuízos

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 09h15

O ator Luiz Fernando Guimarães (72) contou sobre os dias de luta contra o alcoolismo em sua biografia intitulada "Eu sou uma série de 11 capítulos" da Globo Livros.

O artista contou com muita terapia para lidar com o vício que, segundo ele, começou como diversão,=. Sempre discreto, o relato sincero surpreendeu.

“Já fiz muita merda, já bebi para caceta, já perdi quatro carros. Bebia para me sentir extrovertido. Foi o meu atual terapeuta que me ajudou a sair do poço. A gente sempre precisa de um reforço, de um Corpo de Bombeiros, de uma ambulância emocional”, disse ele ao jornal O Globo.

“Quando a gente está no fundo do problema, não vê nada, porque é muita parede. Fica procurando salvação, mas não tem um caminho”, continuou. Ele ainda afirmou que nessa época tomava ansiolíticos às vezes para fazer comerciais e atuar em peças de teatro.

O artista comentou também sobre suas "viagens" psicodélicas com o cantor Ney Matogrosso na mata, lugar no qual lhe agrada muito e já fez diversas festas.

Luiz Fernando é pai de Danta e Olivia e casado com Adriano Medeiros. No livro, ele também falou sobre não abraçar a bandeira LGBTQIA+ mesmo sendo homossexual.