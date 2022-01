Luan Santana faz homenagem emocionante ao aniversário da namorada: ''Sou encantado por seu sorriso''

No último domingo, o cantor Luan Santana emocionou os internautas ao fazer belíssima homenagem à amada

Clima de amor no ar! O cantor Luan Santana (30) emocionou a web ao fazer uma bela homenagem ao aniversário da namorada, a estudante de Moda Izabela Cunha (25).

Com cliques especiais dos dois e outros lindíssimos da modelo, o cantor se derreteu pela amada em post feito no último domingo, 23.

"Seu amor foi como encontrar água no meio do deserto. Eu saí da escuridão pra andar em um dia lindo, cheio de flores. Depois de um eterno silêncio, ouvi tocar uma singela canção quando senti o seu primeiro olhar. E depois de estar afogado em um rio de lágrimas, tive esperança", escreveu Luan Santana.

E ele não parou por aí! "Hoje eu sou tão encantado por seu sorriso, que vivo pra vê-lo sempre mais. Você me fez encontrar um novo sonho, mas o melhor: me incentiva a nunca deixar morrer os antigos".

"Que a sua próxima volta no sol seja mágica e sou muito privilegiado por poder te acompanhar nessa, meu amor. saúde e que Deus ilumine seus passos. Te amo, Feliz Aniversário", escreveu por fim.

Nos comentários, os fãs do cantor sertanejo se derreteram com a declaração, e deixaram diversas mensagens carinhosas ao casal.

"Lindos demais! Feliz aniversário Iza", desejou uma seguidora. "Obrigada por fazer o Luan tão feliz, Iza!", escreveu outra. "Que fofos! Feliz aniversário Iza!", felicitou uma terceira.

Luan Santana assumiu o relacionamento com Izabela em novembro de 2021.

A musa, que é natural de Poços de Caldas (MG), fez uma participação especial no clipe de 'Ilha', hit do cantor.

Luan Santana conquista o primeiro lugar no Top25 dos vídeos mais assistidos no YouTube Portugal

Luan Santana continua expandindo seu império!

O cantor ficou em primeiro lugar no Top25 dos vídeos mais assistidos no Youtube de Portugal. A lista ainda contou com Marília Mendonça, Anitta, MC Don Juan e Giulia Be.

Com exclusividade para a CARAS Digital, o artista comentou sobre a conquista: "Eu tô muito feliz com o sucesso de Portugal, eu não esperava ser o artista mais visto do ano em Portugal. É um país que sempre me acolheu tão bem, mas que, ao mesmo tempo, é tão distante", disse ele.

Confira a declaração romântica feita por Luan Santana ao aniversário da namorada, Iza Cunha: