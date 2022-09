Lore Improta ganha festa surpresa de princesa na Disney

Curtindo dias em Orlando com a família, dançarina Lore Improta recebe surpresa de familiares e amigos em seu aniversário de 29 anos

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 08h18

Dia de festa para a família Improta Santana! Isso porque, nesta quinta-feira, 01, Lore Improta está completando mais um ano de vida e recebeu uma surpresa mais que especial!

Curtindo os parques da Disney, em temporada em Orlando, nos Estados Unidos, a loira ganhou uma festa dos amigos e familiares em seu aniversário de 29 anos, com tema das princesas.

Em seu feed no Instagram, a famosa compartilhou registros do momento em que foi surpreendida com a homenagem e da comemoração, que contou com decoração rosa, com direito a balões e bonequinhas e um bolo de castelo.

Nas imagens, ela aparece ao lado do marido, Léo Santana (34), que posou com a herdeira do casal, Liz, de 11 meses, no colo. A bebê esbanjou fofura e simpatia com sorrisão no rosto e batendo palminhas no 'Parabéns'.

"EU GANHEI UM ANIVERSÁRIO SURPRESA DE PRINCESA NA DISNEYYY. Ahh, que felicidade! Eu amo meu aniversário! Amo celebrar minha vida com as pessoas que eu amo. Gratidão, Deus, por tudo!! Vamos que amanhã tem muita coisa para viver", escreveu Lore Improta na legenda da publicação.

Lore Improta relata perrengue em avião com a filha

Na ida para os EUA, Lore Improta contou sobre a dificuldade de viajar de avião pela primeira vez com a herdeira Liz. A mamãe disse que a bebê não queria dormir e estava muito agitada durante o voo que durou 8h30 com a família para Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. “Vou confessar a vocês que eu estava muito tensa porque a Liz é uma criança muito agitada e que “não gosta” de dormir”, começou escrevendo. Na sequência, ela contou que para tentar acalmar a bebê, deu florais e remédios homeopáticos: “Mas, mesmo assim, ela só dormiu 2h no total. Tudo chamava a atenção, mesmo com o avião todo escuro”.

Lore ressaltou a importância da família no momento, que dividiu a tarefa nos cuidados com a herdeira. “A sorte é que a rede de apoio veio completa, então a gente revezava. Trouxe o tablet com as musiquinhas que ela gosta e também ficou engatinhando o avião todo e andando com a gente atrás”, disse a dançarina.

