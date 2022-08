Lore Improta relata perrengue com a filha de 11 meses durante viagem de avião

Dançarina Lore Improta, esposa de Léo Santana, conta sobre dificuldade de viajar de avião com a filha de 11 meses, a pequena Liz

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 12h17

A dançarina Lore Improta (28) usou as redes sociais para contar sobre a dificuldade de viajar de avião pela primeira vez com a herdeira, de apenas 11 meses.

A mamãe contou nos Stories de seu Instagram que a pequena Liz, fruto de seu casamento com Léo Santana (34), não queria dormir e estava muito agitada durante o voo que durou 8h30 com a família para Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos.

“Vou confessar a vocês que eu estava muito tensa porque a Liz é uma criança muito agitada e que “não gosta” de dormir”, começou escrevendo. Na sequência, ela contou que para tentar acalmar a bebê, deu florais e remédios homeopáticos: “Mas, mesmo assim, ela só dormiu 2h no total. Tudo chamava a atenção, mesmo com o avião todo escuro”.

Lore ressaltou a importância da família no momento, que dividiu a tarefa nos cuidados com a herdeira. “A sorte é que a rede de apoio veio completa, então a gente revezava. Trouxe o tablet com as musiquinhas que ela gosta e também ficou engatinhando o avião todo e andando com a gente atrás”, disse a dançarina.

A mamãe ainda afirmou que se sente incomodada em atrapalhar as outras pessoas com o choro de Liz, mas destacou que é normal, por ela ser um bebê. “Chorou bastante quando entendeu que precisava dormir, porque o sono já estava no máximo... Eu ainda fico incomodada com o choro da Liz em acordar as pessoas, mas tenho trabalhado na minha cabeça para entender que ela é uma neném e que todos nos já fomos um e as pessoas precisam entender isso. E eu que sou só uma mãe tentando administrar todo esse mundo novo”, comentou.

Depor, Lore contou que finalmente conseguiu colocar Liz para dormir, e Léo registrou o momento das duas deitadas coladinhas. Após falar sobre o perrengue, Lorena ainda declarou apoio e tentou tranquilizar os pais que passam pela mesma situação com os filhos pequenos. “É isso mamães e papais que vão viajar com os seus filhos. Eles são apenas nenéns, vamos respeitar isso. Vai dar tudo certo como deu aqui”, concluiu.

Lore Improta conta sobre perrengue com a filha em avião:

Lore Improta e Léo Santana celebram mesversário da filha

Recentemente, no último dia 16, Lore Improta e Leo Santana prepararam festinha para celebrar o décimo primeiro mês de vida da filha Liz. Os papais organizaram uma festinha especial, toda temática e mostraram detalhes do evento, que contou com a temática Tal Pai, Tal Filha, já que Leo e a herdeira estavam com o mesmo look. Os dois apostaram em uma camiseta do Bulls, um dos times de basquete favorito do patriarca da família. Além da camiseta temática, o bolo também fazia referência ao time americano, além de toda a decoração contar com bexigas vermelhas.

"11 meses da nossa bb feLIZ. E como vocês falam que eles se parecem demais, tinha que ser esse tema né? TAL PAI TAL FILHA. Vestindo iguais para relembrarmos a saga do basquete que mamãe teve esse ano. Agora é se preparar para a festa de 1 aninho de Lilica", babou a mamãe.

