Lionel Messi comemora aniversário de 36 anos ao lado da família

O jogador de futebol Lionel Messi celebrou mais um ano de vida ao lado da esposa e dos três filhos

Dia de comoração! O jogador de futebol Lionel Messi, que recentemente deixou o PSG e assinou contrato com o Inter Miami, dos Estados Unidos, completou 36 anos de vida neste sábado, 24, e comemorou a data especial em Rosário, na Argentina, ao lado de sua família.

No Instagram, a mulher do atleta, Antonela Roccuzzo, compartilhou uma foto em mostra o amado celebrando o aniversário ao lado dela e dos três filhos, Thiago, Mateo e Ciro, com um bolo simples coberto de morangos. "Feliz aniversário, amor. Te amamos infinito", escreveu a influencer na legenda.

+ Antonella Roccuzzo conquistou Messi há mais de 20 anos; conheça a musa do craque argentino

Além da homenagem da esposa, o atleta também recebeu uma homenagem especial de sua cidade, Rosário. O monumento à Bandeira foi iluminado de azul e branco, e ganhou uma projeção com uma mensagem de "feliz aniversário". E não parou por aí, também teve a imagem do argentino com a camisa 10 no céu.

Nos Stories do Instagram, Lionel repostou a homenagem e agradeceu o carinho. "Muito obrigado pela saudação", disse ele na legenda.

Confira a comemoração de Messi com a família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Messi ganha homenagem - Reprodução/Instagram

Messi ganha homenagem de Neymar após deixar o PSG

O jogador de futebol brasileiro Neymar Jr. usou suas redes sociais para prestar suas homenagens ao craque da Seleção Argentina e ídolo do esporte, Lionel Messi, que ao final da temporada europeia, deve se separar de seu grande amigo e deixar o clube francês do Paris Saint-Germain.

"Irmão... [As coisas] não saíram como pensávamos, mas tentamos de tudo. Foi um prazer dividir 2 anos com você. Muita sorte nessa nova etapa e que seja feliz. Te amo", escreveu o camisa 10 da Seleção Brasileira, em espanhol. Messi agora é jogador do Inter Miami, dos Estados Unidos.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!