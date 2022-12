Antonella Roccuzzo conquistou Messi há mais de 20 anos; conheça a musa do craque argentino

Discreta quanto à vida pessoal, Antonella Roccuzzo é influenciadora e empresária, além de ser fã de Harry Potter e lutadora de boxe

Com mais de 28 milhões de seguidores no Instagram, a discreta Antonella Roccuzzo (34) chamou atenção do mundo inteiro ao erguer a taça da Copa do Mundo ao lado do marido, Lionel Messi (35). O romance dos dois começou ainda na infância, há mais de 20 anos , e, agora, a empresária e influenciadora, que se define como fã da saga Harry Potter, costuma mostrar a rotina com os filhos, looks e treinos de boxe.

Nascida na Argentina, em Rosário, ela conheceu o atleta quando tinha apenas 9 anos. Muito antes de Messi se tornar um fenômeno do futebol, ele costumava ir a um mercado da região, que era dos pais de Antonella, e os dois viraram amigos. Porém, a amizade se distanciou quando, aos 13 anos, o jogador foi para a Espanha, para jogar no Barcelona.

Amigos do craque contam que, mesmo longe da amiga, o atleta nutriu uma paixão e continuava enviando cartas à ela. Neste período, Antonella começou a namorar outro rapaz e esteve afastada de Messi por alguns anos. No entanto, após enfrentar a morte de uma amiga próxima, a promessa do Barcelona voltou à Argentina para a consolar.

Depois disso, eles começaram a namorar e mantiveram o relacionamento à distância. O jogador assumiu publicamente o romance em 2009, e, no ano seguinte, Antonella se mudou para a Espanha e foi viver com o craque. Pouco tempo depois, em 2012, o casal já deu as boas-vindas a Thiago Messi, que hoje tem 10 anos. Mateo, o segundo filho do casal, chegou em 2015.

Messi e Antonella se casaram apenas em 2017, já com seus dois filhos. Um ano após a cerimônia, eles tiveram Ciro, o caçula da família. Atualmente, ela prefere manter uma postura reservada, sem dar entrevistas, fazer declarações polêmicas ou se envolver em boatos.

“Mãe de Thiago, Mateo e Ciro. Não tenho Twitter. Não tenho Facebook”, é assim que ela se define em seu Instagram. Na rede social ela também divulga o site da loja de roupas infantis Enfans, marca da qual é sócia ao lado da prima Andrea Lo Menzo. A grife foi inspirada na avó materna dela, que fazia roupas para as crianças à mão.

Além disso, ela também se define fã de Harry Potter há mais de 20 anos, e já chegou a compartilhar cliques de seus filhos vestidos como personagens da trama. "Este é o primeiro livro de 'Harry Potter', tem 20 anos e já está amarelo. Quem mais é fã?", perguntou em outra publicação, exibindo sua coleção de livros. Ela ainda mostra seus looks do dia a dia e para praticar esportes. A influenciadora ainda chegou a publicar alguns de seus treinos de boxe, esporte que se tornou um hobby no ano passado.